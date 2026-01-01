ئاگادارییەک لە بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەروازە سنوورییەکانەوە

پێش 53 خولەک

ئەمڕۆ 1ـی کانوونی دووەمی 2026، لە ڕاگەیەندراوێکدا هۆبەی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەروازە سنوورییەکان ڕایگەیاند؛ ئاگاداری سەرجەم گەشتیاران دەکەینەوە، کە بەهۆی بارینی بەفرێکی زۆر و دۆخی کەشوهەوا و سەختی ڕێگاکان، دەروازەی نێودەوڵەتی (زێت) بۆ کاتێکی نادیار بەڕووی گەشتیاراندا داخرا.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە؛ ئەم بڕیارە دوای هەماهەنگی لە نێوان هەردوو دەروازەی (زێت) لە لایەنی هەرێمی کوردستان و دەروازەی (دەرەجیک) لە لایەنی تورکیا دراوە.

هاوکات بەهۆی بەستنی ڕێگاکانەوە، ئێستا بە هیچ شێوەیەک هاتوچۆی گەشتیاری لەو سنوورەدا نییە.

ڕۆژی دووشەممە، 29ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕاگەیاندراوێکدا دەروازەی نێودەوڵەتیی زێت، ڕایگەیاند: هاتوچۆ و گەشتکردن لە سنووری دەروازەکە نابێت.

هەروەها ئاماژە بەوە کراوە، ئەم داخرانە بۆ نالەباری کەشوهەوا دەگەڕێتەوە و لەپێناو سەلامەتی هاووڵاتییانە.

لای خۆیەوە دەروازەی نێودەوڵەتی حاجی ئۆمەرانیش بەهەمان شێوە بەهۆی شەپۆلی بەفر بارین هاتوچۆ و گەشتەکانی لە دەروازەکە ڕاگرت.

