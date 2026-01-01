بڕی بەفربارینی 24 کاتژمێری ڕابردوو بڵاوکرایەوە؛ لە کانی ماسێ زۆرترین بووە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ پێنجشەممە، 01ـی کانوونی دووەمی 2026، بڕی بەفربارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی لە ناوچە جیاجیاکان بڵاوکردەوە.

بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتییەکە، لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا، لە ناوچەی 'کانی ماسێ' زۆرترین بەفر باریوە کە 38 سانتیمەتر بووە.

ڕێژەی بەفربارین لە ناوچەکانی کوردستان بەم شێوەیە بووە:

- کانی ماسێ: 38 سم

- ئامێدی: 29 سم

- مانگێش: 25 سم

- سەرسەنگ: 25 سم

- بامەڕنێ: 23 سم

- باتیفا: 20 سم

- چەمانکێ: 20 سم

- دێرەلووک: 16 سم

- بارزان: 15 سم

- شێلادزێ: 14 سم

- زاویتە: 12 سم

- دینارتە: 4 سم

- ڕەواندز: 3 سم

- دەرکار: 2 سم

- پیرمام: 1 سم

- زاخۆ: 1 سم

- دهۆک: 0.3 سم

وادەی کۆتاییهاتنی شەپۆلی بەفر و باران ڕاگەیەنرا



بەگوێرەی دوایین پێشبینییەکانی کەشناسی، کە ئەمڕۆ پێنجشەممە، 01ـی کانوونی دووەمی 2026ـەوە بڵاوکراوەتەوە، هەرێمی کوردستان دەکەوێتە ژێر کاریگەری شەپۆلێکی بارانبارین و بەفربارین.

پێشبینییەکانی کەشوهەوا بۆ 48 کاتژمێری داهاتوو:

ڕۆژی پێنجشەممە، 01-01-2026

ئاسمان بە تەواوی هەور دەبێت و لە زۆربەی ناوچەکان نمەباران و بارانی مامناوەند دەبارێت. لە ناوچە شاخاوییەکان و ناوچە سنوورییەکانی وەک مێرگەسۆر، ئامێدی، سنووری ئیدارەی سۆران، بەشێک لە ئیدارەی ڕاپەڕین و چیای سەفین لە پارێزگای هەولێر، پێشبینی بەفربارین دەکرێت. هەروەها، ئەگەری بارینی بەفر و کرێوە لە سەنتەری پارێزگای دهۆک، دەوروبەری و ئیدارەی زاخۆ لە ئارادایە. لە کاتەکانی شەودا، ڕێژەی دابارینەکان زیاتر دەبێت.

خێرایی با: مامناوەند دەبێت لە نێوان (15 – 25) کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا، هەندێک کات چالاک دەبێت و خێراییەکەی بۆ سەرووی 35 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا بەرز دەبێتەوە.

ئاراستەی با: باشووری ڕۆژهەڵات دەبێت.

پلەکانی گەرما: بە بەراورد بە تۆمارکراوی دوێنێ، (1) تا (3) پلە بەرزتر دەبنەوە.

مەودای بینین: لە نێوان (7 – 9) کیلۆمەتر دەبێت، بەڵام لە کات و شوێنی داباریندا بۆ (3-5) کیلۆمەتر کەم دەبێتەوە.



ڕۆژی هەینی، 02-01-2026

ئاسمان بە هەوری تەواو دادەپۆشرێت. لە کاتەکانی بەیانیدا، کاریگەریی شەپۆلی باران و بەفربارین بەردەوام دەبێت، بەتایبەتی لە ناوچە سنوورییەکان و ناوچە شاخاوییەکان. لە کاتەکانی شەودا، کاریگەریی ئەم شەپۆڵە لاواز دەبێت و کۆتایی دێت.

- خێرایی با: لەسەرخۆ بۆ مامناوەند دەگۆڕێت، لە نێوان (10 – 20) کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا.

- ئاراستەی با: باکووری ڕۆژئاوا دەبێت.

- پلەکانی گەرما: بە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ، نزیکەی (1) تا (3) پلە نزمتر دەبنەوە.

- مەودای بینین: لە نێوان (7 – 9) کیلۆمەتردا دەبێت و لە کاتی داباریندا بۆ (3-5) کیلۆمەتر دادەبەزێت.



بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو (پلەی سیلیزی):

- هەولێر: 7

- سلێمانی: 4

- دهۆک: 5

- زاخۆ: 4

- کەرکووک: 9

- هەڵەبجە: 6

- گەرمیان: 8