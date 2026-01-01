تێچووی شەوێک ملیۆنان دۆلار بووە
لەگەڵ چرکەساتەکانی سەرەتای ساڵی 2026، ملیۆنان کەس لە گۆڕەپانە گشتییەکانی جیهان کۆبوونەوە بۆ بینینی نمایشە ئاگرینەکان. بەڵام لە پشت ئەم دیمەنە سەرنجڕاکێشانە، کۆمەڵێک بودجەی زەبەلاح و هەزاران کارمەند هەبوون کە شەوێکی پڕ لە مەترسی و ماندووبوونیان بەڕێ کرد.
نیویۆرک؛ تێچوویەکی خەیاڵی بۆ "تایمز سکوێر"
شاری نیویۆرک کە بە چەقۆکەی جیهان لە سەری ساڵدا دادەنرێت، تەنیا بۆ نمایشی یارییە ئاگرینەکان و مەراسیمی "دابەزینی تۆپە کریستاڵەکە"، بودجەیەکی خەیاڵی تەرخان کردووە.
تێچووی گشتی: بەگوێرەی ڕاپۆرتە داراییەکانی شارەوانی نیویۆرک (NYC Mayor's Office)، ئاهەنگەکانی ئەمساڵ زیاتر لە 100 ملیۆن دۆلاری تێچووە، کە بەشێکی زۆری بۆ لایەنی ئەمنی و دابینکردنی هەزاران ئەفسەری پۆلیس تەرخان کراوە.
تیمەکانی پاککردنەوە: بەگوێرەی ئاماری فەرمیی ڕێکخراوی تایمز سکوێر (Times Square Alliance)، تەنیا لە چەند کاتژمێرێکی کەمدا، زیاتر لە 300 کارمەندی شارەوانی نزیکەی 65 تۆن خاشاک و کاغەزی ڕەنگاوڕەنگیان لە شەقامەکان کۆکردەوە.
لەندەن و دوبەی؛ کێبڕکێی گرانترین نمایشەکان
لەندەن: نووسینگەی سەرۆکی شارەوانی لەندەن (Greater London Authority) ڕایگەیاند، تێچووی یارییە ئاگرینەکانی سەر ڕووباری تەمز(Thames River) گەیشتووەتە نزیکەی پێنج ملیۆن پاوەند، کە بەشێکی لە ڕێگەی سپۆنسەر و فرۆشتنی تکتەکانەوە دابین کراوە.
دوبەی: هەرچەندە کۆمپانیای ئیعمار (Emaar) ژمارەی ورد بڵاو ناکاتەوە، بەڵام شیکەرەوە ئابوورییەکان لە ئاژانسی بلومبێرگ (Bloomberg) تێچووی نمایشەکانی بورجی خەلیفە و ناوچەکانی دەوروبەرییان بە زیاتر لە هەشت ملیۆن دۆلار خەمڵاندووە.
مووچەی کارمەندان؛ شەوێکی پڕ داهات
بەگوێرەی داتاکانی کۆمەڵەی پایڕۆتەکنیکی ئەمەریکا (American Pyrotechnics Association)، ئەو کارمەندانەی لەم شەوەدا کار دەکەن، کرێی دووهێندە وەردەگرن:
1- پسپۆڕانی تەقەمەنی: لە شەوی سەری ساڵی 2026دا، هەر پسپۆڕێکی باڵا بۆ یەک شەو کارکردن بڕی 2,500 بۆ 6,000 دۆلاری وەرگرتووە، ئەمەش بەهۆی مەترسیی کارەکە و وردەکارییە تەکنیکییەکان.
2- ئەندازیارانی درۆن: بەهۆی باڵادەستیی تەکنەلۆژیا، ئەندازیارانی درۆن گرانترین مووچەیان هەبووە و هەندێک پسپۆڕی باڵا گرێبەستی 10,000 دۆلارییان بۆ شەوێک واژۆ کردووە.
3- هێزە ئەمنییەکان: بەگوێرەی تۆمارەکانی NYPD، تەنیا لە نیویۆرک بڕی ئەو پارەیەی بۆ "کاتی زیادە - Overtime"ی پۆلیس لەو شەوەدا خەرج کراوە، گەیشتووەتە چەندین ملیۆن دۆلار.
ژینگە و تەکنەلۆژیا
لە ئاهەنگەکانی 2026دا، شارەکانی وەک پاریس و سیدنی بەگوێرەی ڕێنماییە ژینگەییەکانی یەکێتیی ئەوروپا، هەوڵیان داوە بڕی بارووت کەم بکەنەوە و پەنا ببەنە بەر درۆن و لایتی LED، کە تێچووی ئامێرەکانیان بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو بە ڕێژەی 15% گرانتر بووە.