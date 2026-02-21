لامین یامال ئامادەنییە لە یارییەكانی بارسێلۆنا رۆژووەكەی بشكێنێت
لامین چوار یاریی داهاتووی لەگەڵ بارسێلۆنا بە زمانی بەڕۆژوو دەكات
رۆژنامەی سپۆرتی کەتەلۆنی ئاشکرایکردووە، لامین یامال هەر چوار یاریی داهاتووی لەگەڵ بارسێلۆنا بەرامبەر لیڤانتی و ڤیاڕیال و ئاتلێتیک بیلباو و سێڤییا بە زمانی بەڕۆژوو ئەنجام دەدات، چونکە هەر چوار یارییەکەی بلاوگرانا کاتژمێر 16:15 بە کاتی ئیسپانیا دەستپێدەکەن، لەکاتێکدا کاتژمێر 18:30 کاتی بەربانگە و هەر چوار یاریی داهاتووی بارسا دەکەوێتە پێش بەربانگ.
لامین یامال وەرزی رابردووش بە زمانی بەڕۆژوو چەند یارییەکی بە درێسی بارسێلۆنا کرد و پێشتریش رۆژنامەی ئاسی ئیسپانی ئاشکرایکردبوو کوڕە 18 ساڵانەکەی بارسا بڕیاریداوە ئەمساڵیش بەڕۆژوو بێت و خشتەیەکی تایبەتی خۆراکی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە مانگی رەمەزانی ئەمساڵ پێیەوە پابەند بێت.
لامین یامالی تەمەن 18 ساڵ، ئەم وەرزە لە سەرجەم پاڵەوانێـتییەكان بەشداریی 32 یاری كردووە، 15 گۆڵ و 13 ئەسیستی تۆمار كردووە.