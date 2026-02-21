لامین یامال ئامادەنییە لە یارییەكانی بارسێلۆنا رۆژووەكەی بشكێنێت

لامین چوار یاریی داهاتووی لەگەڵ بارسێلۆنا بە زمانی بەڕۆژوو دەكات

پێش 3 کاتژمێر

رۆژنامەی سپۆرتی کەتەلۆنی ئاشکرایکردووە، لامین یامال هەر چوار یاریی داهاتووی لەگەڵ بارسێلۆنا بەرامبەر لیڤانتی و ڤیاڕیال و ئاتلێتیک بیلباو و سێڤییا بە زمانی بەڕۆژوو ئەنجام دەدات، چونکە هەر چوار یارییەکەی بلاوگرانا کاتژمێر 16:15 بە کاتی ئیسپانیا دەستپێدەکەن، لەکاتێکدا کاتژمێر 18:30 کاتی بەربانگە و هەر چوار یاریی داهاتووی بارسا دەکەوێتە پێش بەربانگ.

لامین یامال وەرزی رابردووش بە زمانی بەڕۆژوو چەند یارییەکی بە درێسی بارسێلۆنا کرد و پێشتریش رۆژنامەی ئاسی ئیسپانی ئاشکرایکردبوو کوڕە 18 ساڵانەکەی بارسا بڕیاریداوە ئەمساڵیش بەڕۆژوو بێت و خشتەیەکی تایبەتی خۆراکی ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە مانگی رەمەزانی ئەمساڵ پێیەوە پابەند بێت.

لامین یامالی تەمەن 18 ساڵ، ئەم وەرزە لە سەرجەم پاڵەوانێـتییەكان بەشداریی 32 یاری كردووە، 15 گۆڵ و 13 ئەسیستی تۆمار كردووە.