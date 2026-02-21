ئەڵمانیا.. شێوەکارێکی کورد پێشانگەیەک دەربارەی پایەداریی ئافرەتی کورد دەکاتەوە

پێش 3 کاتژمێر

بەهایدن، شێوەکاری کورد، پێشانگەیەکی شێوەکاری لەژێر ناوی "ناوچەی سرووشتی" لە شاری گیرمرسهایم لە ئەڵمانیا دەکاتەوە، کە تێیدا تیشک دەخاتە سەر جوانی و پایەداریی ئافرەتی کورد.

شەممە، 21ـی شوباتی 2026، بەهایدن دەربارەی کردنەوەی پێشانگەکەی بە کوردستان24ـی گوت، "کردنەوەی ئەم پێشانگە تایبەتە، گوزارشتێکە لە جوانی و پایەداریی ئافرەتی کورد لە هەموو ئەو سەردەمانەی تێیدا ژیاوە، رەنگەکان لێرەدا دژی پێشێلکردنی مافی ئافرەتانن، هەروەها پەڕەسێلکەکانی سلێمانی هێمایەکن بۆ هەڵگرتنی بوێریی ئافرەت."

بەهایدن گوتیشی، "ئەم پێشانگەیە لە پەڕەسێلکەی رەنگاو رەنگ پێکهاتووە و گوزارشت لە ئازادیی ئافرەت دەکات، هەروەها خاتوو ئەرخەوان رەسوولی نووسەر، بە نووسینێکی کورت بەشدارە کە لەسەر تابلۆیەک بە هەردوو زمانی کوردی و ئەڵمانی نووسراوە؛ ئەمەیش ئاماژەیە بۆ ئەو ئازادییە جوانەی ئافرەتی کورد کە لە ناخی خۆیدا هەستی پێ دەکات و دەیخاتە سەر رووی تابلۆکان."

ئەو شێوەکارە باس لە پەیامی تابلۆکانی ناو پێشانگەکەی دەکات و دەڵێت: "پەڕەسێلکەی وڵاتی من، بە بەرگی رەنگین و ئاڵاوە، بە دڵێکی غەمگینەوە، وێڵن بە دوای ئاسمانێکدا بۆ ئازادی و دەگەڕێن بە دوای بنمیچێکدا تا ئاسوودەیی تێدا بچێژن، پەڕەسێلکەکان گوزارشتن لە روحی ئەو ژنانەی کە لە دەمی نازدارییەوە سەمایان کرد تا هەڵفڕین، بەڵام نیشتنەوەیان لە ناو کۆت و زنجیردا بوو، چونکە نەیانزانی بەسەر ماڵەکاندا دابەش دەکران."

بڕیار وایە ئەم پێشانگە شێوەکارییە رۆژی 28ـی شوباتی 2026 لە ئەڵمانیا بکرێتەوە و ماوەی یەک مانگ بەردەوام بێت.

بەهایدن شێوەکارێکی کوردی خەڵکی شاری سلێمانییە و دانیشتووی ئەڵمانیایە، هونەرمەندێکی بینراوی چالاکە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا و کارەکانی پڕۆژەی نیگارکێشی، هونەری گرافیک، پەیکەرسازی و هونەری گشتی لەخۆ دەگرێت. ئەو بە بەکارهێنانی رەنگی دەربڕین و هێما و پێکهاتەی وێنەیی گێڕانەوە ناسراوە، کە تێیدا ئەزموونی کەسیی خۆی لەگەڵ تەوەرە گشتگیرەکاندا تێکەڵ دەکات.