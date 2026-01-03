پەرلەمانی عێراق: دووشەممە دەرگای خۆپاڵاوتن بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار دادەخرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق جەخت دەکاتەوە، کە دوا وادە بۆ پێشکەشکردنی داواکاریی خۆپاڵاوتن بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار، تا کۆتاییهاتنی کاتی دەوامی فەرمیی ڕۆژی دووشەممەی داهاتووە،

شەممە، 3ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکی فەرمیدا، وادەی کۆتایی بۆ وەرگرتنی داواکاریی ئەو کەسانە دیاریی کرد کە ئارەزووی خۆپاڵاوتنیان هەیە بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانی عێراق، ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو، 5ـی کانوونی دووەمی 2026، دیاریی کراوە وەک دوا وادە بۆ پێشکەشکردنی داواکاریی پاڵێوراوان.

سەرۆکایەتییەکە جەختی لەوە کردووەتەوە، کە وەرگرتنی مامەڵە و داواکارییەکان تەنیا تا کۆتاییهاتنی دەوامی فەرمی ئەو ڕۆژە بەردەوام دەبێت و دوای ئەو وادەیە دەرگای خۆپاڵاوتن بە فەرمی دادەخرێت.

ئەمەش لە کاتێکدایە چوارشەممەوە، 31ـی کانوونی یەکەمی 2025، دەرگای خۆکاندیدکردن بۆ ماوەی سێ ڕۆژ، بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق کرایەوە، دواتر وردبینی بۆ ناوی کاندیدان دەکرێت و لیستی کۆتایی بە فەرمی ڕادەگەیەنرێت.

لەو چوارچێوەیە پێویستە حزبە سیاسییەکانی عێراق، تا ڕۆژی دووشەممەی داهاتوو 5ـی کانوونی دووەمی2026 کە دوا وادەیە، ناوی کاندیدی خۆیان بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار، پێشکەشی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان بکەن.

مەرجەکانی خۆکاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆک کۆمار

-عێراقی بێت و لە دایک و باوکێکی عێراقی لەدایک بووبێت، هەر لەو وڵاتەش لە دایک بووبێت.

-تەمەنی لە 40 ساڵ کەمتر نەبێت.

-خاوەنی بڕوانامەی زانکۆ یان هاوتاکەی بێت.

- خاوەنی ناوبانگێکی باش و ئەزموونی سیاسی بێت و دەستپاک بێت.

-پێشینەی تاوانی نەبێت و حوکم نەدرابێت.

پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق

بەپێی دەستووری هەمیشەیی عێراق (ساڵی 2005)، پۆستی سەرۆک کۆمار بەرزترین پۆستی سیادییە لە وڵاتدا، بەڵام دەسەڵاتەکانی زیاتر "تەشریفاتی و ڕەمزیین" بەراورد بە سەرۆک وەزیران.

لە دوای ساڵی 2003 و ڕووخانی ڕژێمی بەعس، سیستەمی حوکمڕانی لە عێراق لەسەر بنەمای هاوبەشی و پێکهاتەکان (مەزهەبی و نەتەوەیی) داڕێژرایەوە. هەرچەندە لە دەستووردا نەنووسراوە ئەم پۆستە هی کێیە، بەڵام عورفی سیاسی بەم شێوەیە جێگیر بووە:

-سەرۆک وەزیران: پشکی پێکهاتەی شیعە.

-سەرۆکی پەرلەمان: پشکی پێکهاتەی سوننە.

-سەرۆک کۆمار: پشکی پێکهاتەی کورد.

پۆستی سەرۆک کۆمار وەک "پشکی کورد"

لە ئەدەبیاتی سیاسیی عێراق و کوردستاندا، ئەم پۆستە وەک "شایستەی نەتەوەیی" کورد سەیر دەکرێت، ئەمەش بۆ چەند هۆکارێک دەگەڕێتەوە:

گرەنتیی هاوبەشی: بوونی سەرۆکێکی کورد لە بەرزترین پۆستی عێراقدا، وەک گرەنتییەک سەیر دەکرێت بۆ مانەوەی عێراق وەک دەوڵەتێکی فیدراڵی و فرەنەتەوە، هەروەها دڵنیایی دەدات کە کورد هاوبەشە لە بڕیاری سیاسیی عێراقدا.

ڕووی دیپلۆماسی: کورد لە ڕێگەی ئەم پۆستەوە نوێنەرایەتیی عێراق دەکات لە کۆڕبەندە نێودەوڵەتییەکان، کە ئەمەش بۆ پێگەی کورد گرنگە.

