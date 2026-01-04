یەمەن؛ پارێزگای شەبوە پێشوازیی لە کۆنگرەی هێزەکانی باشوور لە ڕیاز دەکات

پێش 43 خولەک

فەرماندەیی هێزە هاوبەشەکان 'هاوپەیمانیی پشتیوانیی شەرعییەت' لە یەمەن، جەختی لە پشتیوانیی سەقامگیریی پارێزگای شەبوە کردەوە و پێشوازیی لە هەڵوێستی دەسەڵاتی خۆجێیی پارێزگاکە کرد، بۆ هەماهەنگی و کاری هاوبەش لەگەڵ هاوپەیمانان بۆ دابینکردنی ئاسایشی شەبوە.

گوتەبێژی هێزەکانی هاوپەیمانان، تورکی مالیکی، پێشوازیی فەرماندەیی هاوپەیمانانی بۆ بەیاننامەکەی شێخ عەوەز محەممەد وەزیر، پارێزگاری شەبوە و سەرۆکی ئەنجوومەنی خۆجێیی ڕاگەیاند، کە تێیدا جەختی لە پشتیوانیی هەوڵەکانی هاوپەیمانان و کارکردن لەگەڵیاندا کردووەتەوە لەپێناو بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری لە پارێزگاکەدا.

گوتەبێژی هێزەکانی هاوپەیمانان، جەختی لەوە کردەوە "لە چوارچێوەی ڕێزگرتن لە دامەزراوەکانی دەوڵەت و دەسەڵاتی خۆجێییدا، هیچ هێزێک بەبێ هەماهەنگیی تەواو لەگەڵ پارێزگاری شەبوە، نابیت نەچێتە ناو پارێزگاکەوە."

فەهد خەلیفی، جێگری پارێزگای شەبوە ڕایگەیاند "شانشینی عەرەبیی سعوودیە وڵاتێکی کاریگەرە لە دروستکردنی بڕیاری عەرەبی و ئیسلامی و نێودەوڵەتیدا و هەڵوێستەکانی لە پشتیوانیی یەمەن مێژوویی و گەورەن، چ لە بواری پشتیوانیی مرۆیی و فریاگوزاریدا بێت، یان لە بوارەکانی گەشەپێدان و جێبەجێکردنی پرۆژە خزمەتگوزارییەکاندا."

خەلیفی، لە لێدوانێکدا بۆ ڕۆژنامەی 'شەرقولئەوسەت' ئاماژەی بەوە دا "سعوودیە بە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی 'گەردەلوولی یەکلاکەرەوە' بە دەم بانگەوازی شەرعیەتەوە چوو."

جێگری پارێزگاری شەبوە، هاوکات پێشوازیی لە بەستنی کۆنگرەی هێزەکانی باشوور لە ڕیاز کرد و گوتی: دەرەنجامەکانی ئەم کۆنگرەیە دەتوانێت وەڵامدەرەوەی خواستەکانی گەلی باشوور بێت و دۆسیەی باشوور بکاتە تەوەرێکی سەرەکی لە پرۆسەی ئاشتی لە یەمەن، بە شێوەیەک کە بەشدار بێت لە یەکخستنی هەوڵەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی حووسییەکان.

کەسایەتییە کۆمەڵایەتییەکانی پارێزگای شەبوە، لەگەڵ پشتیوانییان بۆ هێزەکانی هاوپەیمانیی پشتیوانیی شەرعییەت، دوایان لە سەرکردایەتیی 'ئەنجوومەنی ئینتیقالی باشوور' کرد کە لۆژیک بەکار بهێنن و هێزەکانیان لە پارێزگاکانی شەبوە و حەزرەمەوت و مەهرە بکێشنەوە و بگەڕێنەوە بۆ پێگەکانی پێشوویان، و پابەند بن بە زمانی گفتوگۆ و سازان لەگەڵ پێکاتەکانی دیکەی شەرعیەت و پێکهاتەکانی باشوور، بە شێوەیەک کە یەکڕیزی بپارێزێت و خزمەت بە بەرژەوەندیی باڵای نیشتمانی بکات.

لە هەمان کاتدا، محەممەد ئال جابر، باڵوێزی سعوودیە لە یەمەن، جەختی لە پێشوازیی سعوودیە کردەوە بۆ هەڵوێستی سەرکردە باشوورییەکان کە بە ئەرێیی و بەرپرسیارێتی وەسفی کردن و دووپاتی کردەوە "ئەم هەڵوێستانە، هەنگاوێکی گرنگن بۆ پاراستنی دادپەروەریی لە دۆسییەی باشوور و گفتوگۆ دەربارەی، لە چوارچێوەیەکی سیاسیی گشتگیردا."