دهۆک.. لە ساڵی 2025دا زیاتر لە 190 ملیار دینار بۆ پڕۆژە خزمەتگوزارییەکان تەرخان کراوە

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی شارەوانییەکانی دهۆک، ئاماری کار و پڕۆژەکانی ساڵی 2025ی ڕاگەیاند، کە تێیدا تیشک دەخرێتە سەر جێبەجێکردنی سەدان پڕۆژەی خزمەتگوزاری، قیرتاوکردنی شەقامەکان و دابەشکردنی هەزاران پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەراندا.

دیار بەحری، بەڕێوەبەری گشتیی شارەوانییەکانی پارێزگای دهۆک، لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕاپۆرتی ساڵانەی کار و چالاکییەکانی بۆ ساڵی 2025 خستە ڕوو و ڕایگەیاند؛ ساڵی ڕابردوودا 28 پڕۆژەی ستراتیژی بە گوژمەی 159 ملیار دینار جێبەجێ کراون.

وردەکاریی پڕۆژەکان و بودجە:

بەگوێرەی ئامارەکان، جگە لە پڕۆژە بنەڕەتییەکان، ڕەزامەندی لەسەر 38 پڕۆژەی دیکە لەسەر بودجەی وەزارەتەکان دراوە بە گوژمەی 29 ملیار دینار. هەروەها 105 پڕۆژەی بچووک لەسەر (سلفەی) شارەوانییەکان بە بڕی 2 ملیار و 869 ملیۆن دینار ئەنجام دراون.

دابەشکردنی زەوی:

دیار بەحری ئاماژەی بەوە کرد، لە ساڵی ڕابردوودا و لەسەر چوار قۆناغ، 4,018 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەرانی سنووری سێمێل، تەناهی، ئاکرێ و خانکێ دابەش کراون. هەروەها 24 پارچە زەوی بۆ پڕۆژەی پیشەسازی و وەبەرهێنان تەرخان کراون و 121 پارچە زەوی ڕوکن و نایابیش فرۆشراون، کە داهاتەکەیان 100% بۆ جێبەجێکردنی پڕۆژە لە سنووری ئەو شارەوانییانە خەرج دەکرێتەوە.

کەرتی ژینگە و سەوزایی:

لە بواری پاراستنی ژینگەدا، سێ گرێبەستی گەورە لە شارۆچکەکانی سێمێل، ئاکرێ، شێخان و بەردەڕەش بە گوژمەی 18 ملیار و 615 ملیۆن دینار جێبەجێ کراون. لەو چوارچێوەیەدا، 256,497 تۆن زبڵ و خاشاک گوازراوەتەوە بۆ کارگەکانی ڕیساکلین.

هەروەها 120 هەزار مەتر دووجا زەوی سەوز کراوە و 27,356 دار چێندراون، بەوەش ڕێژەی سەوزایی لە پارێزگاکە گەیشتووەتە نزیکەی %12.

ڕێگاوبان و ئاوەدانکردنەوە:

بەڕێوەبەری گشتیی شارەوانییەکانی دهۆک ڕوونی کردەوە، لە ساڵی ڕابردوودا 771 هەزار مەتر چوارگۆشە شەقام قیرتاو کراوە و 21,477 مەتر چوارگۆشە کۆنکرێتی کۆڵانەکان ئەنجام دراوە. سەبارەت بە مۆڵەتی بیناسازیش، 987 مۆڵەتی باڵەخانەی نیشتەجێبوون و 83 مۆڵەتی بازرگانی بە هاووڵاتییان دراوە.

لە کۆتایی کۆنگرە ڕۆژنامەوانییەکەدا، ئاماژە بەوە دا، کە لە کەرتی بەکرێدانی موڵکەکانی شارەوانی، 1,524 گرێبەست هەبووە، کە تێیدا 284 گرێبەست نوێکراونەتەوە و 356 گرێبەستی نوێش واژۆ کراون.