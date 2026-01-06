بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.2 پلەی ڕێختەر ژاپۆنی هەژاند

پێش دوو کاتژمێر

ئەمرۆ سێشەممە، 6ـی کانوونی دووەمی 2025، بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 6.2 پلەی ڕێختەر ڕۆژئاوای ژاپۆنی هەژاند، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ زیانێکی گیانی و ماددی ئاشکرا نەکراوە.

ئاژانسی کەشناسیی ژاپۆنی ڕایگەیاند، لە کاتژمێر 10:18 خولەکی بەیانی بەکاتی ژاپۆن، بوومەلەرزەیەک پارێزگای 'شیمانە'ی هەژاندووە.

دامەزراوەی جیۆلۆجی ئەمەریکی سەرەتا پلەی بوومەلەرزەکەی بە 5.8 پلە ڕاگەیاند، هەروەها ئاژانسی کەشناسی ژاپۆن ئاماژەی بەوەدا، دوای ئەم بوومەلەرزەیەی بەگوڕی 6.2 پلەی ئەم پاریزگایەی هەژاند، چوار بوومەلەرزەی دیکە بە گوڕەکانی 4.5 و 5.1 و 3.8 و 5.4 پلە لەهەمان ناوچە ڕوویدا.

سەرۆک وەزیرانی ژاپۆن سانای تاکایچی ڕایگەیاند، حکوومەت زانیاری لەسەر زیانەکان کۆدەکاتەوە و داوای لە دانیشتوانی ناوچە زیانلێکەوتووەکان کرد وریا بن لە ڕوودانی کارەساتی هاوشێوە.