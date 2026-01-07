هەولێر؛ فیلمی سینەمایی 'بەرازیلییە شینەکە' نمایش کرا

پێش 11 خولەک

بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لەچوارچێوەی پرۆژەی سینەما و جەماوەر، لەیەکەم چالاکی ساڵی 2026دا، فیلمی سینەمایی 'بەرازیلییە شینەکە'ـی لە سینەما ئیمپایەر نمایش کرد، کە لەدەرهێنانی محەممەد شێروانی و نواندنی کۆمەڵێک ئەکتەری دیاری شاری هەولێرە.

چوارشەممە، 7ـی کانوونی دووەمی 2026، شاخەوان مستەفا، بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، دەربارەی نمایشکردنی فیلمی 'بەرازیلییە شینەکە' بە کوردستان24ی ڕاگەیاند " فیلمی بەرازیلییە شینەکە' سەرکەوتووە وچووەتە ناو دڵی بینەرانی و هەموو حەز بە سەیرکردنی ئەو فیلمە دەکەن. ماوەیەکی زۆر بە پلیت کاری دەکرد، ئێمە پێمان باش بوو لەسەر داواکارییەکی زۆری خەڵکی شاری هەولێر، نمایشێکی زۆر تایبەتی بۆ بکەین، ئەگەر بینەر زۆر داوای ئەو نمایشەی کردەوە، هەفتەی داهاتوو دووبارە نمایشی دەکەینەوە.

شاخەوان مستەفا، باس لەناوەرۆکی فیلمەکە دەکات و دەڵێت: فیلمەکە باس لە جۆرێک لە ئیدارەدان لەلایەن هەندێک ئەحزابی نابەرپرسی کوردستانی، کە بەجۆرێک خەڵکیان هەراسان کردبوو و ئازاری هاونیشتیمانیان دەدا، ئەو فیلمە باس لە قۆناغێکی ڕەشبگیری دەکات کە لە ساڵانی نەوەدەکان، ئەو ساڵانە وەکو خۆی دەگێڕێتەوە.

دەربارەی چالاکییەکانی پرۆژەی 'سینەما و جەماوەر' شاخەوان مستەفا گوتی: چالاکییەکەی ئێمە بەردەوامە، لەوەرزی بەهار و پاییز و زستان و هاوین، ئێستا ئێمە لە وەرزی زستانداین و درێژە بە چالاکییەکانمان دەدەین، هەر فیلمێک لەهەر شوێنی دونیا کە فیلمی کوردی بێت ئێمە ئامادەین نمایشی بکەین.

هەروەها ئاماژەی دا "جگە لە فیلمی کوردی، فیلمی وڵاتانی بێگانەش لەڕێگەی کونسوڵخانەکانەوە ئەگەر هەبێت، ئامادەین نمایشی بکەین، ئامانجمان لە نمایشکردنی ئەو فیلمانە ئەوەیە کە تاکی کوردی بێن و لەهۆڵی سینەما سەیری فیلمی سینەمایی بکەن، چونکە ئێمەش هیچمان لەوڵاتانی دونیا کەمتر نییە، بەشێوەیەکی گشتی باروگوزەرانی خەڵکمان لەبەرچاو گرتووە، چونکە تکیت لەهەموو دونیادا بە 10 دۆلارە، لە سینەماش ئیمپایەریش هەر بەو پارەیەیە، بەڵام هەموو چوارشەممەیەک خەڵک دەتوانن بێبەرانبەر سەیری فیلمی کوردی بکەن."

جێگەی ئاماژەیە، بەڕێوەبەرایەتیی سینەمای هەولێر، لەچوارچێوەی پڕۆژەی 'سینەما و جەماوەر' بەهاوکاریی ڕاستەوخۆی پارێزگاری هەولێر، هەموو چوارشەممەیەک، فیلمی سینەمایی بێبەرانبەر لە سینەما ئیمپایەر نمایش دەکات.