لە چەمچەماڵ شانۆگەری "بازنەی هیوا" نمایش کرا

پێش 11 خولەک

لە پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی چەمچەماڵ، شانۆگەری "بازنەی هیوا" کە لە دەرهێنانی نەژاد نەجمە و بەرهەمی گرووپی شانۆی هەوارە، لەنواندنی چەند ئەکتەرێکی دیاری شاری کەرکووکە و بە ئامادەبوونی هونەرمەندان و خەڵکێکی زۆری چەمچەماڵ نمایش کرا.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 8ـی کانوونی دووەمی 2026، نەژاد نەجم، دەرهێنەری شانۆگەری "بازنەی هیوا"، دەربارەی نمایشکردنی شانۆگەرییەکەیان لە چەمچەماڵ، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، شانۆگەری "بازنەی هیوا" لەبەردەم خەڵکێکی زۆری چەمچەماڵدا نمایش کرا و ئامانجیش لە نمایشەکە بۆ پاڵپشتیکردنی هونەر و هونەرمەندانی شاری چەمچەماڵە بۆ دەستپێکردنی چالاکییە هونەرییەکانیان دوای کارەساتی ئەو لافاوەی کە زیانی زۆری بە ناوچەکە و بە خەڵکی چەمچەماڵ بەگشتی و هونەر بەتایبەتی گەیاند.

نەژاد نەجم گوتیشی، چیڕۆکی نمایشەکە باسی تووندوتیژی و توندڕەوی مرۆڤ دەکات، لە فیکر و لە ئایدۆلۆژیا، کە چۆن مرۆڤەکان لە ناخەوە کەسانێکی چەند تووندوتیژ و تووندڕەون، کە چۆن بەو بیرە تووندەیان دەیانەوێ کەسانی بەرانبەر ئازار بدەن و بیانخەنە ناو قالبێک کە تەنیا لەبازنەی خۆیاندا بسوڕێتەوە و بیر و ئایدۆلۆژیای خۆیان بەسەریدا زاڵ دەکەن.

جێگەی ئاماژەیە شانۆگەری "بازنەی هیوا" لە دەرهێنانی نەژاد نەجم و نووسینی مەلاک ئەحمەدە، هەر یەکە لە هاوسەر ئیدریس و سەلام زەنگەنە و حەمەی شانۆ و حەمدی حەمە ئەمین و محەممەد عەلی و هاوژین ڕۆڵیان تێدا گێڕاوە، بڕیارە نمایشی دووەم لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی ڕۆشنبیری و هونەری چەمچەماڵ بەڕێوەبچێت.