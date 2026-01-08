بانگەوازێک لە دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە بۆ هاوکاریکردنی ئاوارەکانی حەلەب لە عەفرین

پێش 11 خولەک

دەزگای خێرخوازیی بارزانی هەڵمەتێکی گەورەی مرۆیی رادەگەیەنێت بۆ گەیاندنی هاوکاری سەرەتایی بە کوردانی ڕۆژئاوا لە حەلەب.

بەپێی ڕاگەیەندراوێکی کە ئەمڕۆ پێنجشەممە 8ـی کانوونی دووەمی 2026 بڵاوی کردووەتەوە، دەزگای خێرخوازی بارزانی پەیامێکی وەک بانگەوازیی بۆ هاوکاریکردنی کوردانی ڕۆژئاوا لە حەلەب بڵاوکردووەتەوە، و تێیدا دەڵێت:

دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە سۆنگەی بەها و بنەما مرۆییەکان، بە نیگەرانییەکی زۆرەوە لە پەرەسەندن و زیادبوونی گرژیی و ئاڵۆزییەکان لە شاری حەلەب دەڕوانێت، بێگومان ئەو جۆرە گرژیانە، دەبنە هۆی کارەساتی مرۆیی و ئاوارەبوونی خەڵکی ناوچەکە لەسەر ماڵ و حاڵی خۆیان، بۆیە گرنگە پارێزگاریی لە گیانی هاووڵاتییانی سڤیل بکرێت و رێگەنەدرێت کۆچبەریی زۆرەملێ رووبدات، کە بەداخەوە ئەو گرژییانە دەبنە هۆی نەهامەتی و پەڕاگەندەبوونی ژن و منداڵ و هاووڵاتیانی سڤیل و قەیرانی دیکەی مرۆیی.

دەشڵێت: دەزگای خێرخوازیی بارزانی پێشتریش، رۆڵی بەرچاوی هەبووە لە بەهاناوە چوونی خەڵکی لێقەوماو لە ناوچەکەدا، کە بەهۆی شەڕەوە ئاوارە بوونە، ئێستاش بەهۆی ئەو گرژیانەی حەلەب، ئاوارەیەکی زۆر روویان لە عەفرین کردووە، کە بە گوێرەی ئامارە سەرەتاییەکان، ژمارەیان دەگاتە 22 هەزار خێزان.

هەر لەم بانگەوازەدا، دەزگای خێرخوازی بارزانی ئاماژەی بەوە کردووە، لەم سۆنگەیەوە، ئۆفیسی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە عەفرین، هەڵمەتێکی گەورەی مرۆیی رادەگەیەنێت بۆ ئەوەی هاوکارییە سەرەتاییەکان بۆ ئەو ئاوارانەی دابین و دەستەبەر بکات، کە بەهۆی ئەم شەڕەوە روویان لە عەفرین کردووە.

دەشڵێت: لێرەدا دەزگای خێرخوازیی بارزانی، بانگەواز لە ئاژانسەکان، رێکخراوەکان، کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، خەڵکی خێرخوازیی هەرێمی کوردستان و رەوەندی کوردستانی لە دەرەوە دەکات، هاوکار و پشتیوانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بکەن، بۆ ئەوەی بتوانین هاوکاری مرۆیی بگەیەنینە خەڵکی ناوچەکە.