واشنتن هێڵی سوور بۆ بەغدا دەکێشێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمەریکا بە ڕاشکاوی هۆشداری دەداتە عێراق کە بەشداریپێکردنی "گرووپە چەکدارەکان" لە کابینەی نوێدا، بە هەموو شێوەیەک دژی ئەو هاوبەشییە ستراتیژی و پتەوەیە کە لە نێوان واشنتن و بەغدادا هەیە و داوای هەڵوەشاندنەوەی ئەو گرووپانە دەکات.

هەینی، 9ـی کانوونی دووەمی 2026، باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا هاتووە، جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەکە، لەگەڵ عەممار حەکیم، سەرۆکی ڕەوتی حیکمەی نیشتمانی کۆبووەوە.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر بەرژەوەندییە هاوبەشەکان کراوە، لەوانە پاراستنی سەروەریی عێراق، تێکشکاندنی یەکجارەکیی تیرۆر، بەهێزکردنی ئاسایشی هەرێمی و پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکان کە لە بەرژەوەندیی گەلانی هەردوو وڵاتدا بێت.

خاڵی جەوهەریی ڕاگەیەنراوی باڵیۆزخانەی ئەمەریکا، هۆشدارییەکی ڕاشکاوانە بوو لەبارەی دۆخی سیاسی و ئەمنیی عێراق.

هاریس بە ڕوونی ڕایگەیاند، بەشداریپێکردنی گرووپە چەکدارەکان لە حکوومەتی داهاتووی عێراق، بە هەر سیفەت و ناونیشانێک بێت، بە تەواوی دژی ئەو هاوبەشییە پتەوەیە کە لە نێوان ئەمریکا و عێراقدا بوونی هەیە.

هەڵسوڕێنەری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا، ئاماژەی بەوە دا، واشنتن بەردەوام دەبێت لە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی گرتنەبەری ڕێوشوێنی بە پەلە بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەو گرووپە چەکدارانی کە ملکەچی ئەجێندای دەرەکین.

ناوبراو هێمای بۆ ئەوەش کرد، کە ئەو گرووپە چەکدارە لە یاسا دەرچووانە، مەترسیی ڕاستەقینەن بۆ سەر سەروەری، سەقامگیری و ئابووریی عێراق.

ئەمە یەکەم جار نییە ئەمەریکا هۆشداریی بداتە عێراق، لەوەی پێویستە گرووپە چەکدارەکان هەڵبووشێنێتەوە و لە پێکهێنانی حکوومەت هیچ بەشدارییەکی کارایان لە کایەکانی دەسەڵات پێنەکات، بەڵام بەغدا تا ئێستا هیچ هەنگاوێکی جیددی نەناوە بۆ هەڵوەشاندنەوەی گرووپە چەکدارەکان و کۆنترۆڵکردنی چەکەکانیان.

چاودێراون پێیان وایە، پەراوێزخستنی هۆشدارییەکانی ئەمەریکا لە لایەن عێراقەوە، ئەو وڵاتە بەرەو چارەنووسێکی نادیار دەبات، هاوکات جەخت لەوە دەکەنەوە، پێویستە هەر چی زووە بەغدا داواکارییەکانی واشنتن جێبەجێ بکات.

هاوکات هۆشداریش دەدەن، لەوەی ئەگەر عێراق بە خێرایی داوکارییەکانی ئەمەریکا جێبەجێ نەکات، ئەوا هەم واشنتن هەم تەلئەڤیڤ، دەستکراوە دەبن لە گورزوەشاندن لە گرووپە چەکدارەکان.