کەشوهەوا: نمەباران و تەم ناوچەکانی هەرێم دەگرێتەوە

پێش 50 خولەک

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، پێشبینییەکانی بۆ دۆخی کەشوهەوای 48 کاتژمێری داهاتوو ڕاگەیاند، کە تێیدا ئاماژە بە بارینی نمەباران و دابەزینی پلەکانی گەرما دەکات.

بۆ ئەمڕۆ شەممە، 10ـی کانوونی دووەمی 2026، پێشبینی دەکرێت ئاسمانی زۆربەی ناوچەکانی هەرێم بە تەواوی هەوری بێت و لەگەڵیدا نمەبارانی پچڕپچڕ تا کاتەکانی ئێوارە بەردەوام بێت. پلەکانی گەرما بەراورد بە دوێنێ 2 تا 4 پلە دادەبەزن و نزمترین پلەی گەرماش لە حاجی ئۆمەران تۆمار دەکرێت کە 0 پلەی سیلیزییە. هەروەها کەشناسی هۆشداری دەدات لە دروستبوونی تەم لە درەنگانی شەو و بەرەبەیانی سبەی یەکشەممەدا.

بۆ سبەی یەکشەممە 11 کانوونی دووەم، کەشوهەوا ڕوو لە جێگیربوون دەکات و ئاسمان لە نێوان ساماڵ و نیمچە هەوردا دەبێت. هاوکات پلەکانی گەرما دووبارە ڕوو لە بەرزبوونەوە دەکەنەوە و بەراورد بە ئەمڕۆ 2 تا 4 پلە بەرز دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراوی شارەکان:

هەولێر: ئەمڕۆ 9 - سبەی 13

سلێمانی: ئەمڕۆ 7 - سبەی 10

دهۆک: ئەمڕۆ 8 - سبەی 10

کەرکوک: ئەمڕۆ 11 - سبەی 14

گەرمیان: ئەمڕۆ 12 - سبەی 15

حاجی ئۆمەران: ئەمڕۆ 0 - سبەی 5

کەشناسی ئاماژەی بەوەش کردووە کە خێرایی با لە هەردوو ڕۆژەکەدا لەسەرخۆ دەبێت و مەودای بینین لە کاتی تەمدا کەم دەبێتەوە بۆ خوار7 کیلۆمەتر.