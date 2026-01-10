لە هیران زۆرترین باران و لە کانی ماسێش زۆرترین بەفر باریوە

پێش 15 خولەک

لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باران و بەفر باریوە؛ هیران زۆرترین باران و کانی ماسی زۆرترین بەفری لێ باریوە.

بەڕێوەبەرایەتی گشتی کەشناسی و بومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان، سەر بە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن، بڕی باران و بەفربارینی 24 کاتژمێری ڕابردووی تا کاتژمێر 9ی بەیانی ڕۆژی 10ی کانوونی دووەمی 2026ی لە سەرجەم پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکان ڕاگەیاند.

بەپێی ئەو ئامارانەی بڵاوکراونەتەوە، لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باران باریوە و لە ناوچە شاخاوییەکان بەفر باریوە. زۆرترین ڕێژەی بارانبارین لە ناحیەی هیرانی سەر بە پارێزگای هەولێر تۆمارکراوە کە گەیشتووەتە 104 ملیمەتر، هاوکات زۆرترین ڕێژەی بەفربارین لە کانی ماسی بووە بە بڕی 34 سانتیمەتر.

بڕی بارانبارین بەپێی پارێزگاکان (بەملیمەتر):

پارێزگای هەولێر:

- هیران: 104

- نازەنین: 96.3

- بەنداوی گۆمەسپان: 86

- پیرمام: 69.2

- کۆیە: 66.5

- خەلیفان: 62

- شەقڵاوە: 58

- سۆران: 55.5

- بارزان: 54

- ڕواندز: 50

- سیدەکان: 43.5

- بەنداوی دوین: 44

- ناوەندی هەولێر: 44.4

- دیبەگە: 33

- شەماک: 28.9

- چۆمان: 26

- خەبات: 19.2

- حاجی ئۆمەران: 0

پارێزگای سلێمانی:

- سەیرانگا (سەرکەپکان): 71

- ڕانیە: 68

- چوارقوڕنە: 63.9

- پێنجوێن: 58.5

- یاخسەمەر: 57.1

- قەڵادزێ: 55.5

- چوارتا: 43

- تانجەرۆ: 42

- تەکیە: 41.7

- ماوەت: 40.1

- بازیان: 37.1

- دوکان: 33.6

- چەمچەماڵ: 32.7

- بەرزنجە: 32

- سنگاو: 30

- دەربەندیخان: 25.4

- سیتەک: 23.3

- قەرەداغ: 21

- سەیدسادق: 19.2

- قەرگە: 16.4

- ناوەندی سلێمانی: 12

پارێزگای دهۆک:

- دینارتە: 78.5

- بجیل: 68

- زاویتە: 61

- بەردەڕەش: 52

- ئاکرێ: 50.6

- باتوفە: 46

- شیلادزێ: 45

- مانگێش: 45

- قەسرۆک: 41.5

- دێرەلوک: 40

- بامەڕنی: 37

- چەمانکێ: 37

- سەرسەنگ: 34

- ئامێدی: 30

- شێخان: 30

- باعەدرێ: 24

- ناوەندی دهۆک: 20.3

- زاخۆ: 20

- گردەسین: 17.5

- سێمێل: 13.2

- کانی ماسی: 5

پارێزگای هەڵەبجە:

- بیارە: 29.5

- خورماڵ: 26.7

- سیروان: 22.5

- تەوێڵە: 22.6

- هەڵەبجە: 21.5

پارێزگای کەرکووک:

- تەکیەی جەباری: 43

- شوان: 29.8

- مەیدان: 20.8

- کفری: 13.2

- کەلار: 10.4

- خانەقین: 8.8



بڕی بەفر بارین لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا (به سانتیمەتر):

- کانی ماسی: 34 سم

- باسنێ / شارباژێر: 30 سم

- حاجی ئۆمەران: 14 سم

- ڕانیە: 11 سم

- سەرسەنگ: 11 سم

- بالیسان: 10 سم

- هەڵشۆ: 10 سم

- هێرۆ: 10 سم

- ڕەواندز: 9 سم

- چوارقوڕنە: 9 سم

- سیدەکان: 8 سم

- چەمانکێ: 6 سم

- سۆران: 5 سم

- ئامێدی: 5 سم

- پێنجوێن: 4.5 سم

- بارزان: 4 سم

- هیران: 3 سم

- خەلیفان: 3 سم

- تەوێڵە: 3 سم

- یاخسەمەر: 2 سم

- بامەڕنێ: 2 سم

- چۆمان: 1 سم