لە سنووری دهۆک بەهۆی داگیرساندنی سۆپا و خەڵوزەوە چوار کەس گیانیان لەدەستدا

پێش کاتژمێرێک

بەرگریی شارستانیی دهۆک ڕایگەیاند، بەهۆی داگیرساندنی سۆپا و بەکارهێنانی خەڵوزەوە، چوار کەس لە سنووری پارێزگاکە گیانیان لە دەست داوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 11ـی کانوونی دووەمی 2026، بێوار عەبدولعەزیز، گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانی لە پارێزگای دهۆک، بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: "لە ماوەی 24 کاتژمێری ڕابردوودا، چوار کەس لە سنووری پارێزگای دهۆک بەهۆی هەناسەبڕکێ و تەنگەنەفەسی لەکاتی خەودا گیانیان لە دەست داوە، کە هۆکارەکەی داگیرساندنی سۆپا و بەکارهێنانی خەڵوز و کەرەستەی ئاگرکەوتنەوە بووە لەناو ژووری نووستندا."

ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد، "سێ کەس لە قوربانییەکان لە گوندی باوەرکێی سەر بە قەزای ئامێدی بوون و حاڵەتەکەی دیکەش لە قەزای شێخان ڕوویداوە."