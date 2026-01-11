بەهۆی 11 ملیار دۆلار؛ ناسا لە پرۆژە گەورەکەی مەریخ پاشەکشە دەکات
ئاژانسی گەردوونناسیی ئەمەریکا "ناسا"، بەهۆی تێچووە زۆرەکەیەوە کە گەیشتووەتە 11 ملیار دۆلار، بەنیازە پرۆژەی گەڕاندنەوەی نموونە بەرجەستەکانی سەر هەسارەی مەریخ ڕابگرێت. ئاژانسەکە ئێستا بیر لە بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای زیرەکی دوورمەودا دەکاتەوە وەک جێگرەوەیەک بۆ کەمکردنەوەی خەرجییەکان و خێراکردنی گەیشتنی زانیارییەکان بۆ سەر زەوی.
دوای چەندین ساڵ لە چاوەڕوانی و کارکردن، ڕەنگە پرۆژەی گەڕاندنەوەی ئەو نموونە خاک و بەردانەی کە گەڕۆکی "پێرسیڤێرانس" لەسەر ڕووی مەریخ کۆی کردوونەتەوە هەڵبوەشێتەوە. ئەم بڕیارە دوای ئەوە دێت کە خەرجییەکانی پرۆژەکە بۆ 11 ملیار دۆلار بەرزبووەوە، ئەمەش بارگرانییەکی گەورەی بۆ بودجەی ناسا دروست کردووە.
وەک جێگرەوەیەک بۆ ئەم پرۆژەیە، پێشنیاز کراوە کە تاقیگەی زیرەکی دوورمەودا ڕەوانەی سەر هەسارە سوورەکە بکرێت. ئەم تەکنەلۆژیایە دەتوانێت لە شوێنی خۆی پشکنینەکان ئەنجام بدات و زانیارییەکان بە شێوەی دیجیتاڵی بنێرێتەوە سەر زەوی، ئەمەش هەم خێراترە و هەم تێچووەکەشی بە بڕێکی بەرز کەم دەکاتەوە.
ئەم هەنگاوەی ناسا لە چوارچێوەی پلانی کەمکردنەوەی خەرجییە گشتییەکاندایە، بەڵام ئاژانسەکە جەخت دەکاتەوە کە ئەم بڕیارە کاریگەریی لەسەر ئەرکە زانستییە گرنگەکانی دیکە نابێت. لەو چوارچێوەیەدا، بودجەی پێویست بۆ بەردەوامیی کارەکانی تەلەسکۆپی "هەبڵ" دابین کراوە، کە یەکێکە لە ئامرازە سەرەکییەکان بۆ گەڕان بەدوای نیشانەکانی ژیان لە دەرەوەی کۆمەڵەی خۆر.