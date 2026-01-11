ئاسایشی ناوخۆ شەهیدبوونی ئازاد حەلەب ڕەت دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ شەهیدبوونی زیاد حەلەبی ڕاگەیاند و شەهیدبوونی فەرماندە ئازاد حەلەبیشی ڕەت کردەوە.

فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی حەلەب، هەواڵی شەهیدبوونی فەرماندە زیاد قەددوور، ناسراو بە (زیاد حەلەب)یان ڕاگەیاند ، کە لە 10ـی کانوونی دووەمی 2026 دا لە ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ چەکدارانی دیمەشق، لە گەڕەکی شێخ مەقسوود شەهید کرا.

وەک فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ئاماژەی بۆ کردووە، ئەم فەرماندەیە کوڕی زەعیم و زەینەبە، دەڵێت: وەک هێمایەکی درەوشاوەی فیداکاری لە مێژووی شۆڕشگێڕیی ناوچەکەدا دەناسرێت و بە ئیرادە و خۆڕاگرییەکەی، میراتێکی پڕ لە شانازی بەجێهێشتووە.

لەلایەکی دیکەوە، فەرماندەیی گشتیی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ سەبارەت هەواڵێکی پێشووی سەبارەت بە شەهیدبوونی فەرماندە ئازاد حەلەب لە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆی ڕاستکردەوە و ڕایگەیاند: فەرماندە ئازاد حەلەب لە ژیاندا ماوە و بەهۆی پچڕانی هۆیەکانی پەیوەندی، نەتوانرا پەیوەندی پێوە بکرێت، ئیستا لە نەخۆشخانەیەک چارەسەری پزیشکی وەردەگرێت، چونکە لە ڕووبەڕووبوەنەوەکان لەگەڵ چەکدارانی دیمەشق برینداربووە.