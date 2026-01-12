کۆمپانیای مێتا داوا لە ئوسترالیا دەکات بە بڕیاری قەدەغەی تۆڕەکۆمەڵایەتییەکاندا بچێتەوە
کۆمپانیای مێتا ئەمڕۆ دووشەممە، داوای لە ئوسترالیا کرد بە بڕیاریی قەدەغەکردنی سۆشیال میدیا بۆ منداڵانی خوار تەمەن 16 ساڵاندا بچێتەوە، ئاماژەی بەوەشدا، بەپێی یاسا نوێیەکە زیاتر لە 544 هەزار ئەکاونتی لەکارخستووە.
لە 10ـی کانوونی دووەمەوە، کۆمپانیاکانی وەک 'فەیسبووک، ئینستاگرام، یوتیوب، تیک تۆک، سناپچات و ڕێدیت' ناچاربوون ئەکاونتی بەکارهێنەرانی ئوسترالی خوار تەمەنی 16 ساڵان لەکاربخەن، ئەمەش یەکەمجارە کارێکی وەها لەسەر ئاستی جیهاندا ڕووبدات.
هەروەها بڕیارەکە پلاتفۆرمەکانی 'کیک و تویچ و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانی Threads و X شی گرتەوە.
کۆمپانیاکان ئەگەر پابەندنەبن بەو یاسایەی کە لەلایەن سەرۆک وەزیرانی ئوسترالیا دەرچووە، ئەوا بە بەهای 49.5 ملیۆن دۆلاری ئوسترالی کە دەکاتە 28 ملیۆن یۆرۆ سزا دەدرێن.
کۆمپانیای مێتا ڕایگەیاندووە، لە 11ـی کانوونی یەکەمەوە تاوەکو ئێستا 331 هەزار ئەکاونتی ئینستاگرام و 173 هەزار ئەکاونتی فەیسبووک و 40 هەزار ئەکاونتی ترێدزی لەکارخستووە، ئاماژەی بەوەشدا، دەیەوێت پابەند بێت بە یاساکە.
بەڵام کۆمپانیاکە ڕاگەیەندراوێکی لەوبارەوە بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، "داوا لە حکوومەتی ئوسترالیا دەکەین بە شێوەیەکی بنیاتنەر لەگەڵ پیشەسازییەکەدا کاربکات و چارەسەرێکی باشتری بۆ بدۆزێتەوە، وەک بەرزکردنەوەی ئاستی سەلامەتی ئۆنڵاین، لە جیاتی سەپاندنی قەدەغەی تەواوەتی تۆڕەکۆمەڵایەتییەکان بۆ ئەم تەمەنانە."
چوارشەممە، 27-11-2024، ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئوسترالیا ڕەشنووسی یاسایەکی پەسەند کرد، کە منداڵانی خوار تەمەنی 16 ساڵ لە بەکارهێنانی سۆشیالمێدیا قەدەغە دەکات، پاشان ئەنجوومەنی پیرانیش ئەم یاسایەی پەسەند کرد و چووە بواری جێبەجێ کردنەوە.
پارتە گەورەکانی ئوسترالیا پاڵپشتیان لە ڕەشنووسی یاساکە کردووە، هەروەها ئەو پلاتفۆرمانەی دیاری کراوە بریتین لە پلاتفۆرمەکانی "تیک تۆک، فەیسبووک، سناپچات، ڕێدیت، ئێکس، ئینستاگرام"، کە لە ڕووی یاساییەوە بەرپرسیارن."
هەروەها ئوسترالیا لە ڕۆژی 10ـی کانوونی یەکەمی 2025، بووە یەکەم وڵاتی جیهان، تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بۆ خوار تەمەن 16 ساڵ قەدەغە بکات.