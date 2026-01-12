لە دیاربەکر پێشبڕکێیەک بۆ بەکارهێنانی زمانی کوردی بەڕێوەچوو
لە شاری دیاربەکر، لە لایەن "کۆمەڵەی ژنانی کورد"ەوە پێشبڕکێیەک لەژێر ناوی "دایکانی کوردی ئاخێو" بۆ هاندان و بڵاوکردنەوەی هۆشیاری لەبارەی گرنگیی قسەکردن بە زمانی کوردی ڕێکخرا.
چالاکییەکە بریتی بوو لەوەی دایکان لە کاتی قسەکردنیان لەگەڵ منداڵەکانیان بە زمانی کوردی، ڤیدیۆی خۆیان تۆمار بکەن و بۆ پێشبڕکێیەکەی بنێرن. دواتر لە ڕێوڕەسمێکدا خەڵات بەسەر دایکان و منداڵە سەرکەوتووەکاندا دابەشکرا.
ڕێکخەرانی پێشبڕکێیەکە ئاماژەیان بەوەدا ئامانجیان بڵاوکردنەوەی قسەکردنە بە زمانی زگماکی لەناو کۆمەڵگەی کوردیدا. ئەوان دەیانەوێت چالاکی هاوشێوە بە شێوەیەکی بەردەوام ڕێکبخەن.
نەڤین ئازاد، بەرپرسی گشتیی کۆمەڵەی ئافرەتانی کورد، گوتی: "ئێمە دەمانەوێت ئەم کارە وەک زنجیرە پێشبڕکێیەک بەردەوام پێبکەین".
لە ڕێوڕەسمی خەڵاتکردنەکەدا، منداڵە بەشداربووەکان بە گۆرانی کوردی خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی. دایکانی بەشداربووش جەختیان لەوە کردەوە بەرپرسیارێتی هەموو خێزانێکی کوردە منداڵەکانیان فێری زمانی کوردی بکەن و بە کوردی قسەیان لەگەڵدا بکەن.
یەکێک لە دایکان ئاماژەی بە گوتەیەکی جەلادەت بەدرخان کرد و گوتی: "جلوبەرگی سەر جەستەمان هی خەڵکە، بەڵام زمانمان پێستی جەستەمانە".
کۆمەڵەی ژنانی کورد (Komeleya Jinên Kurd) ڕێکخراوێکی مەدەنییە و لە دیاربەکر کار بۆ پرسی ژنان و پاراستنی کولتوور و زمانی کوردی دەکات.
ئەم چالاکییە لە کاتێکدایە زمانی کوردی لە تورکیا و باکووری کوردستان ڕووبەڕووی چەندان ئاستەنگی یاسایی و کۆمەڵایەتی بووەتەوە. سەرەڕای ئەوەی زمانی کوردی یەکێکە لە زمانە زیندووەکانی ناوچەکە و دەیان ملیۆن کەس قسەی پێدەکەن، بەڵام لە سیستەمی فەرمی پەروەردەدا گرنگی پێویستی پێنادرێت. ئەم جۆرە چالاکییە مەدەنییانە هەوڵێکن بۆ پاراستن و گەشەپێدانی زمانەکە لە نێو نەوەی نوێدا.