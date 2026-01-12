مەسرور بارزانی: وەرزش ڕۆڵێکی گرنگی لە پەرەپێدانی پەیامی ئاشتی و تەبایی نێوان گەلاندا هەیە

پێش 30 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 12ـی کانوونی دووەمی 2026 مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ، پێشوازی لە شاندێکی دەستەی بەڕێوەبەرایەتیی یانەی وەرزشی ئامەد( ئامەد سپۆر ) بە سەرۆکایەتی سەرۆکی یانەکە ناهید ئەرەن کرد.

شاندەکە کورتەیەکیان دەربارەی یانەکە و کار و چالاکییەکانیان خستەڕوو کە یەکێکە لە یانە وەرزشییە پێشەنگەکانی تورکیا. هەروەها ستایشی سەرۆکی حکوومەتیان کرد بۆ پشتیوانیکردنی بواری وەرزشیی و وەرزشوانانی کوردستان و پێشخستنی هەرێمی کوردستان لە هەموو بوارەکاندا.

سەرۆکی حکوومەت ئاماژەی بە ڕۆڵی گرنگیی وەرزش و وەرزشوانان کرد لە گەیاندن و پەرەپێدانی پەیامی ئاشتیی و تەبایی لە نێوان گەلاندا . سەرۆکی حکوومەت هەروەها دەستخۆشیی لە یانەکە کرد و هیوای سەرکەوتن و پێشکەوتنی زیاتری بۆ خواستن و پشتیوانیی خۆی بۆ بزاڤی وەرزشی و وەرزشوانان دووپات کردەوە.