هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە بۆ کوردستان24: سوودانی بە فەرمی لە کاندیدبوون بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران کشایەوە

پێش 8 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 12ـی کانوونی دووەمی 2026، فیراس مەسلەماوی، گوتەبێژی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان کە لە لایەن محەممەد شیاع سوودانییەوە سەرۆکایەتیی دەکرێت؛ بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "سوودانی بە شێوەیەکی فەرمی لە بەرژەوەندیی نووری مالیکی، لە کاندیدبوون بۆ پۆستی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق كشایەوە."

مەسلەماوی ئاماژەی بەوەش کرد "بڕیارەکە بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی هاوپەیمانیی ئاودانکردنەوە و گەشەپێدان و دوای سێ گەڕی دانوستانی ڕاستەوخۆی نێوان سوودانی و مالیکی؛ دراوە." گوتیشی "مەبەست لە کشانەوەکە، کردنەوەی ئەو گرێکوێرە و چەقبەستووییە سیاسییە بوو کە لە نێو نێو چوارچێوەی هاوئاهەنگی لەبارەی پۆستی سەرۆکوەزیرانەوە هەبوو."

گوتەبێژی هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان گوتی "لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەندێک ناوی لاواز بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران دەهێنران، کە لە ئاستی ئەو ئاڵنگارییە گەورانەی داهاتوو نەبوون، کە ئەگەریان هەیە ڕووبەڕووی عێراق ببنەوە؛بۆیە بڕیارمان دا پشتیوانی لە کەسێکی بەهێزی وەک مالیکی بکەین."

