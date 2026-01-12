دادگای سلێمانی، بۆ جاری دووەم ئازادکردنی شاسوار عەبدولواحید بە کەفالەت ڕەت دەکاتەوە

پێش 57 خولەک

هەرچەندە وا بڕیاربوو پێش کۆتاییهاتنی ساڵی 2025، شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە لایەن دادگای سلێمانییەوە بە کەفالەت ئازاد بکرێت، بە هۆکاری هەبوونی سکاڵای یاسایی لە دژی دادگای سلێمانی رەتیکردووەتەوە ئازادی بکات.

دووشەممە 12ـی کانوونی دووەمی 2026، هاوژین جەمال پەیامنێری کوردستان24 لە سلێمانی، ڕایگەیاند، پێش کۆتایی هاتنی ساڵی 2025، ماوەی سزادانی شاسوار عەبدولواحید لە گرتن و گواستنەوەی سلێمانی کۆتایی هاتووە، هەرچەندە وا بڕیاربوو بە کەفالەت ئازاد بکرێت، بەڵام بە هۆکاری هەبوونی سکاڵای یاسایی لە دژی دادگای سلێمانی ڕەتیکردووەتەوە شاسوار عەبدولواحید بە کەفالەت ئازاد بکات.

هاوژین جەمال گوتیشی: ئەو دۆسیانەی کە هۆکار بوونە بۆ ئازادنەکردنی سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، سکاڵای هاووڵاتییەکە کە گوایە شاسوار عەبدولواحید لە سۆشیال میدیا ناوی زڕاندووە، واتە بە تاوانی خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیکردن تۆمەتبار کراوە.

ئاماژەی بەوەش کردووە، بابەتێکی دیکە کە ڕێگر بووە لە ئازادکردنی سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ بە کەفالەت، دۆسیەی قەرزەکانییەتی کە دووبارە لە دادگا ڕووبەڕووی بووەتەوە.

شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، لە ڕۆژی 12-08-2025 لە ماڵەکەی خۆی لە شاری سلێمانی دەستگیر کرا، لە دانیشتنی سێیەمی دادگاییکردنیدا لە ڕۆژی 02ـی ئەیلوولی 2025، بە پێنج مانگ بەندکردن سزا درا.