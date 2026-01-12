دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوکاریی گەیاندە زیاتر لە 8 هەزار لێقەوماوی حەلەب

پێش دوو کاتژمێر

دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە نوێترین ڕاپۆرتیدا ڕایگەیاند، تیمەکانیان لە ماوەی سێ ڕۆژی ڕابردوودا توانیویانە هاوکاریی جۆراوجۆر بگەیەننە 8189 ئاوارەی شاری حەلەب کە بەهۆی تێکچوونی دۆخی ئەمنی و پێکدادانە سەربازییەکانەوە ڕوویان لە قەزای عەفرین کردووە.

بەپێی ڕاپۆرتی فەرمیی نووسینگەی سوریای دەزگای خێرخوازیی بارزانی، لە نێوان ڕێکەوتی 9 تا 11ی کانوونی دووەمی 2026، کۆی گشتی 8189 کەس لە هاوکارییەکانی دەزگاکە سوودمەند بوون، لەو چوارچێوەیەدا 7004 ژەمی خواردنی گەرم دابەش کراوە و 436 کەس پێداویستییەکانی ناوماڵ وەک بەتانی، دۆشەک و سێتی چێشتخانەیان پێ دراوە. هەروەها 142 کەس جلوبەرگیان بۆ دابین کراوە و 273 کەسیش هاوکاریی پزیشکی و دەرمانیان وەرگرتووە.

دەزگای خێرخوازی بارزانی ئاماژە بەوە دەکات، لە پاڵ ئەمانەشدا، دەزگاکە گرنگیی بە لایەنی دەروونیی منداڵانی ئاوارە داوە و 334 منداڵ لە چالاکییە کاتبەسەربردن و دەروونییەکان سوودمەند بوون.

دەزگای خێرخوازیی بارزانی پلانی داناوە 12ی کانوونی دووەمی 2026، بەردەوامی بدات بە دابەشکردنی دوو هەزار ژەمی تری خواردنی گەرم و کاراکردنی تیمە پزیشکییە گەڕۆکەکان بۆ کەمپەکان، لەگەڵ ئامادەکردنی گۆگایەکی تایبەت بە کەلوپەلی پاککەرەوە بۆ دوو هەزار خێزانی تر.

ئەم هەوڵانە بە پاڵپشتیی لایەنە بەخشەرەکانی وەک Peace Village و کەنیسەی توفین کاتۆلیک ئەنجام دەدرێن.

ئەم شەپۆلە نوێیەی ئاوارەبوون لە 8ی کانوونی دووەمی 2026ەوە دەستی پێ کرد، کاتێک سوپای عەرەبیی سووریا هێرشی کردە سەر گەڕەکە کوردییەکانی ئەشرەفییە و شێخ مەقسوود لە شاری حەلەب.

بەپێی ئامارەکان، تا ئێستا نزیکەی 27750 خێزان کە ژمارەیان بە 138750 کەس دەخەمڵێندرێت، ئاوارە بوون و زیاتر لە 90%ی ئەو ئارەوانە ڕوویان لە قەزای عەفرین کردووە، دەزگای خێرخوازی بارزانی ڕایدەگەیەنێت: لێقەوماوان لە بارودۆخێکی مرۆیی زۆر سەختدا دەژین، بەتایبەت بەهۆی سەرمای توندی زستان و بەفربارین لە ناوچە شاخاوییەکان، کە بووەتە هۆی کەمبوونەوەی خۆراک و سووتەمەنی و نەمانی شوێنی نیشتەجێبوونی گونجاو بۆ ئەو ژمارە زۆرەی پەنابەران.