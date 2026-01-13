سیاسی

سێنتکۆم شانەیەکی نوێی لە بنکەی ئاسمانیی عودەیدە کردەوە

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناوەندی فەرماندەیی هێزەکانی ئەمەریکا (سێنتکۆم) قەتەر

فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمەریکا (سێنتکۆم) بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشە هەرێمییەکانی، کردنەوەی شانەیەکی نوێی ئۆپەراسیۆنی بە ناوی (MEAD-CDOC) لە بنکەی ئاسمانیی عودەیدە لە قەتەر ڕاگەیاند، کە ئەرکی سەرەکیی بریتییە لە یەکخستنی هەوڵەکان و ئاڵوگۆڕی زانیاری بۆ بەهێزکردنی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

سێشەممە 13ی کانوونی دووەمی 2026، فەرماندەیی ناوەندیی سوپای ئەمەریکا (سێنتکۆم) و هاوبەشە هەرێمییەکانی، کردنەوەی شانەیەکی نوێی هەماهەنگییان لە بنکەی ئاسمانیی عودەیدە لە قەتەر ڕاگەیاند، کە ئامانجی بەهێزکردنی سیستەمی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکیی یەکگرتووە لە ناوچەکەدا.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوی سێنتکۆم، شانە نوێیەکە بە ناوی (MEAD-CDOC) یان شانەی ئۆپەراسیۆنەکانی بەرگریی هاوبەشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دەکەوێتە ناو سەنتەری ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییە هاوبەشەکان (CAOC). ئەم شانەیە کارمەندانی سەربازیی ئەمەریکا و وڵاتانی هاوبەشی ناوچەکە لەخۆدەگرێت.

سێنتکۆم ئاماژەشی داوە، سەنتەری ئۆپەراسیۆنە ئاسمانییەکان (CAOC) کە زیاتر لە 20 ساڵە لە قەتەر دامەزراوە، نوێنەرانی 17 وڵات لەخۆدەگرێت و ئەرکی سەرەکییان هەماهەنگیکردنی بەکارهێنانی هێزی ئاسمانییە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئامانجی ئەم شانە نوێیەش برتییە لە پتەوکردنی زیاتری هەماهەنگی و یەکخستنی هەوڵەکانی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکی لە نێوان هاوبەشە هەرێمییەکاندا.

براد کوپەر، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندیی ئەمەریکا ڕایگەیاند، ئەمە هەنگاوێکی گرنگە بەرەو بەهێزکردنی هاوکاریی بەرگریی هەرێمی. ئەم شانەیە کار لەسەر چۆنیەتی باشترکردنی هەماهەنگی نێوان هێزەکان و دابەشکردنی بەرپرسیارێتییەکانی بەرگریی ئاسمانی و مووشەکی لە سەرانسەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات.

هەروەها فەریق دێرک فرانس، فەرماندەی هێزە ئاسمانییەکانی ناوەندیی ئەمەریکا لەو بارەوە گوتی: شانەی MEAD-CDOC سەکۆیەکی جێگیر بۆ ئاڵوگۆڕی ئەزموون و داهێنانی چارەسەری نوێ بە شێوەیەکی بە کۆمەڵ لەگەڵ هاوبەشەکانمان دابین دەکات، ئەمەش بەرگریی ئاسمانی و مووشەکیمان لە ناوچەکە بەهێزتر دەکات.

کارمەندانی هێزە ئاسمانییەکانی ئەمەریکا شانبەشانی هاوتا هەرێمییەکانیان لەم شانەیەدا هەڵدەستن بە، پلاندانان بۆ مەشق و ڕاهێنانی فرەنەتەوەیی، وەڵامدانەوەی حاڵەتە لەناکاوەکان و ئاڵوگۆڕی زانیاری و ئاگادارکردنەوە لە هەڕەشەکان.

کردنەوەی ئەم شانەیە دوای ئەوە دێت کە ساڵی ڕابردوو فەرماندەیی ناوەندیی هێزەکانی سوپای ئەمەریکا، دوو سەنتەری فەرماندەیی دووقۆڵی بۆ بەرگریی ئاسمانی و مووشەکی لەگەڵ هەریەکە لە قەتەر و بەحرەین کردەوە، کە وەک ناوەندی پلاندانان و هەماهەنگی بۆ بەرگریی یەکگرتوو کار دەکەن.

 
 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,