حەج و عومرە: عومرەکارێکی کورد لە مەککە گیانی لەدەستدا
گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی حەج و عومری هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، عومرەکارێکی کوردی دانیشتووی شاری هەولێر لەکاتی بەجێهێنانی تەواف لە مەککە گیانی لەدەستدا.
کاروان ستوونی، گوتەبێژی بەرێوەبەرایەتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ئەمڕۆ سێشەممە، 13ـی کانوونی دووەمی 2026، عومرەکارێکی کورد لەکاتی تەوافکردن بەناوی مەحموود حاجی عومەر لە مەککە گیانی لە دەستدا، خەڵکی گوندی شکارتەیە، بەڵام دانیشووی شاری هەولێرە.
هەروەها ئاماژەی بەوە دا، عومرەکارەکە لە دایکبوونی ساڵی 1966 و ئەمساڵ ئەمە دووەمین عومرەکارە لە مەککە کۆچی دوایی بکات.