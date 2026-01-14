هاوپەیمانی عەزم: سوننەکان پاڵپشتی مالیکی دەکەن بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران

پێش 49 خولەک

سەڵاح دلێمی، ئەندامی هاوپەیمانی عەزم، ڕایگەیاندووە، کشانەوەی موسەننا سامەڕایی لە پۆستی سەرۆکی پەرلەمان هەنگاوێکی بەئەنقەست بوو بۆ ئەوەی بنبەستی سیاسی دروست نەبێت، ئاماژەی بەوەشکردووە، زۆربەی پەرلەمانتارە سوننەکان دەنگ بە نوری مالیکی دەدەن بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران.

چوارشەممە 14ـی کانوونی دووەمی 2026، سەڵاح دلێمی ئەندامی هاوپەیامی عەزم، ڕایگەیاندووە، موسەننا سامەڕایی زۆر نزیک بوو لەوەی ببێت بە سەرۆکی پەرلەمان، بەڵام بۆ ئەوەی دۆخی چەقبەستوویی سیاسی ڕوونەدات لە کاندید بوون بۆ ئەو پۆستە کشاوەتەوە.

ئاماژەی بەوەشکردووە، "هاوپەیمانی عەزم ڕێبازێکی هاوسەنگ و عەقڵانی گرتۆتەبەر، ئەمەش وایکردووە لە زۆر بابەتدا یەکلاکەرەوە و سەرەکی بێت"، جەختی کردووەتەوە، کە هاوپەیمانی عەزم پاڵپشتی هەیبەت حەلبوسی دەکات بۆ ئەوەی لە ماوەی داهاتوودا ئەرکی بەڕێوەبردنی پەرلەمان سەرکەوتووانە بەڕێوە ببات.

سەبارەت بە پڕۆسەی پێکهێنانی حکوومەت، سەڵاح دلێمی گوتویەتی، "وڵات پێویستی بە سەرۆک وەزیرانێکی بەهێز و یەکلاکەرەوە هەیە، کە بتوانێت کەرتی ئابووری وڵات لە قەیرانەکان دەرباز بکات و کێشەکان بە تەواوەتی چارەسەر بکات، ئاماژەی بەوەشکردووە، "ئەگەر چوارچێوەی هەماهەنگی نوری مالیکی بۆ سەرۆک وەزیران کاندید بکات، زۆربەی پەرلەمانتارانی سوننە دەنگی پێدەدەن".

نەریتی دابەشکردنی پۆستەکان

دوای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق، لایەنە سیاسییەکان کەوتوونەتە گفتوگۆ بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و دابەشکردنی پۆستە سیادییەکان، بەپێی نەریتی سیاسی لە عێراقدا، پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بۆ سوننەکان، سەرۆک وەزیران بۆ شیعەکان و سەرۆک کۆمار بۆ کوردە.

خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتێکدا دەستی بەکارەکانی کردووە، هێشتا لایەنەکان لەسەر دیاریکردنی کاندید بۆ پۆستی سەرۆک وەزیران نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتنی کۆتایی.