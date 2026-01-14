سەنتەری میترۆ: دوو ڕۆژە ئەدمینی شارەزوور نیت دەستگیر کراوە

پێش کاتژمێرێک

چوارشەممە، 14ـی كانونی دووەمی 2026، ئاڵا حەمەڕەشید، هاوسەری عەدنان حەمەعەزیز، ئەدمینی ماڵپەڕی شارەزوور نێت، بە سەنتەری میترۆی ڕاگەیاند "دوێنێ هاوسەرەکەم لەسەر داوایەکی یاسایی کە قایمقامی قەزای شارەزوور لە دژی تۆماری کردبوو، دەستگیر کراوە."

ئاڵا ڕەشید، گوتیشی: داوا یاساییەکە، پەیوەندیی بە بڵاوکردنەوەی وێنەیەکەوەیە کە تێیدا ماڵپەڕی شارەزوور نێت، بەراوردی کارەکانی بەڕێوەبەری شارەدێی زەڕایەن و قایمقامی شارەزووری کردووە.

ئەو، هەروا جەختی لەوە کردەوە لەوەی "لە چەند شوێنێکەوە هەواڵی پێ گەیشتووە کە بەمەرجی ئەوەی لە گرتە ڤیدیۆیەکدا پەشیمانیی خۆی دەرببڕێت، ئازادی دەکەن. ئەمەش زۆر نیگەرانمانی کردووە."

سەنتەری میترۆ، ئەو وێنەیەی بینی كە قائیمقامی قەزای شارەزوور و بەڕێوەبەری ناحییەی زەڕایەنی تێدا دەركەوتووە لە ژێر وێنەكە نووسراوە "بۆ ڕای گشتی، جیاوازیی نێوان كاركردنی قایمقامی قەزای شارەزوور و بەڕێوەبەری ناحییەی زەڕایەن"

سەنتەری میترۆ، لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت: ئەم وێنەیە، هیچ سووكایەتی و ناوزڕاندنێكی تیا نییە و داوا لە قائیمقامی شارەزوور دەكەین، داوا یاساییەكەی لەسەر ئەدمینی پەیجی شارەزوورنێت بكشێنێتەوە و ئازادی بکەن.

بەرێوەبەری شارەدێ، قائیمقام، پارێزگار، وەزیر، تا دەگاتە سەرۆكی حكوومەت، ئەمانە كەسایەتی گشتین، دەبێت سنگیان فراوان بێت بۆ ڕەخنەو توانجی هاووڵاتیان و ڕۆژنامەنووسان و وا تەماشای بكەن كە بۆ ڕاستكردنەوەی كارەكانیان و بەرژەوەندی گشتیيە.

سەنتەری میترۆ نیگەرانە لە مامەڵەی قائیمقامی قەزای شارەزوور لەگەڵ پەیجی شارەزوور نێت و داوا دەكات فشار لەسەر ئەدمینەكەی هەڵبگرێت و بە كەفالەت ئازاد بكرێت.