سیاسی

مارک ساڤایا: وردبینییەکی گشتگیر بۆ مامەڵە داراییە گومانلێکراوەکانی عێراق دەکرێت

وێنە؛ مارک ساڤایا نوێنەری ئەمەریکا بۆ کاروباری عێراق
وێنە؛ مارک ساڤایا نوێنەری ئەمەریکا بۆ کاروباری عێراق
عێراق نوێنەری ئەمەریکا مارک ساڤایا

مارک ساڤایا، نوێنەری ئەمەریکا بۆ کاروباری عێراق، ڕایگەیاند؛ زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگی لەگەڵ وەزارەتی گەنجینەی ئەمەریکا و نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی سەرمایە بیانییەکان (OFAC) ئەنجامداوە. کۆبوونەوەکان تایبەت بوون بە تاوتوێکردنی ئاستەنگەکان و دەرفەتەکانی چاکسازی لە سیستەمی بانکی عێراق، چ لە کەرتی دەوڵەتی و چ لە کەرتی تایبەتدا.

ساڤایا ئاماژەی بەوە کرد، جەختکردنەوەیەکی تەواو هەیە لەسەر بەهێزکردنی حوکمڕانی دارایی، پابەندبوون بە سیستمە جیهانییەکان و لێپرسینەوەی دامەزراوەیی. ڕاشیگەیاند: "ڕێککەوتووین لەسەر ئەنجامدانی پێداچوونەوەیەکی گشتگیر و ورد بۆ هەموو ئەو تۆمار و مامەڵە داراییە گومانلێکراوانەی کە دامەزراوە، کۆمپانیا و کەسایەتییە عێراقییەکان تێیدا بەشدارن."

بەگوێرەی گوتەکانی نوێنەری ئەمەریکا، ئەم پێداچوونەوەیە ئەو دۆسیانە دەگرێتەوە کە پەیوەندییان بە قاچاخچێتی، سپیکردنەوەی پارە و پڕۆژە داراییە ساختەکانەوە هەیە، وەک سەرچاوەیەک بۆ دابینکردنی دارایی و کاراکردنی چالاکییە تیرۆریستییەکان بەکاردەهێنرێن.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، ساڤایا ئاشکرای کرد؛ باس لە هەنگاوەکانی داهاتوو کراوە بۆ سەپاندنی سزا بەسەر ئەو کەسانەی یەکپارچەیی دارایی و دەسەڵاتی دەوڵەتی عێراق تێکدەدەن.

نوێنەری ئەمەریکا ستایشی ئاستی پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵاتی کرد و گوتی: "پەیوەندی نێوان عێراق و ئەمەریکا لە سەردەمی سەرۆک دۆناڵد جەی ترەمپ، لە هیچ کاتێکدا بە ئەندازەی ئەمڕۆ بەهێز نەبووە."

 
 
 
لاڤین عومەر ,