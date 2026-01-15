هەولێر.. کاتی دابەشکردنی نەوتی سپی و نرخەکەی ڕاگەیەندرا

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر بڕیاری دا دەست بە دابەشکردنی نەوتی سپی لەناو شار بکات و داواش لە هاووڵاتیان دەکات بۆ وەرگرتنی بەشە نەوتەکەیان کارتی ئەلکترۆنی ئامادە بکەن.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 15ـی کانوونی دووەمی 2026، سالار محەممەد، لێپرسراوی پشکنین و بەدواداچوون لە بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر ڕایگەیاند: "لە ڕۆژی شەممە، ڕێککەوتی 17ـی کانوونی دووەمی 2026، پرۆسەی دابەشکردنی نەوتی سپی لەناو شار دەستپێدەکات."

سەبارەت بە نرخ و بڕی نەوتەکە، ئاماژەی بەوە کرد کە بڕی 100 لیتر نەوت بە نرخی 31 هەزار دینار دابەش دەکرێت.

هەروەها گوتیشی: "یەکەم پرۆسەی دابەشکردنی نەوتی سپی بنکەی 207 دەبێت، لە بەنزینخانەی گەل."

لێپرسراوی پشکنین و بەدواداچوون جەختی کردەوە دابەشکردنی سووتەمەنی تەنیا لە ڕێگەی "کارتی ئەلکترۆنی سوتەمەنی"ـیەوە دەبێت. هەر بۆیە داوای لە هاووڵاتیان کرد بە زووترین کات لە ڕێگەی بریکارەکانیانەوە کارتی ئەلکترۆنی دەربێنن یان وەریبگرنەوە بۆ ئەوەی لە وەرگرتنی بەشە نەوتەکەیان بێبەش نەبن.