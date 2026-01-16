11 ملیۆن هەژار و 12 ملیۆن بێکار لە عێراق هەن

پێش کاتژمێرێک

عێراق ڕووبەڕووی قەیرانێکی سەختی ئابووری، سیاسی و ئەمنی بووەتەوە و ئامارە نوێیەکان هۆشداری لە کارەساتێکی گەورەی مرۆیی دەدەن. بەگوێرەی نوێترین ڕاپۆرتەکان، زیاتر لە 11 ملیۆن کەس لەژێر هێڵی هەژاریدان و 12 ملیۆن کەسیش بێکارن، ئەمەش وەک شکستی سیستەمی سیاسی و ئابووریی عێراق لە 20 ساڵی ڕابردوودا لێکدەدرێتەوە.

غازی فەیسەڵ، بەڕێوەبەری ناوەندی عێراقی بۆ لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان، لەبارەی دۆخی وڵات ڕایگەیاند "عێراق بە گێژاوێکی سیاسیی ڕوون و نەبوونی سەقامگیریدا تێدەپەڕێت. زیادبوونی قەیرانەکان ڕەنگدانەوەی شکستێکی ڕیشەیی سیستەمەکەیە کە زیاتر لە دوو دەیە بەردەوامە."

بنبەستی دەستووری و ململانێی سیاسی:

بەگوێرەی بەدواداچوونەکانی غازی فەیسەڵ، عێراق لەبەردەم بنبەستێکی دەستووریی مەترسیداردایە، هۆکارەکەشی بۆ ناکۆکیی نێوان لایەنەکان لەسەر هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و دیاریکردنی سەرۆک وەزیران دەگەڕێتەوە. ئاماژە بەوەش دەکرێت کە ململانێی نێوان "کوتلەی دەسەڵاتدار" بۆ فراوانکردنی هەژموونیان و پەرتەوازەیی ئۆپۆزسیۆن، مەترسییەکانی دروستبوونی بۆشایی دەستووریی زیاتر کردووە.

داڕووخانی ئابووری و پشتبەستن بە نەوت:

لەسەر ئاستی ئابووری، عێراق بەدەست بەرزبوونەوەی ڕێژەی قەرزەکان و شکستی کەرتی بەرهەمهێنان دەناڵێنێت. وڵاتەکە بە ڕێژەی 92% پشت بە هاوردەکردنی خۆراک لە دەرەوە دەبەستێت و تەنیا نەوت سەرچاوەی سەرەکیی داهاتە. ئەمەش بووەتە هۆی بەرزبوونەوەی بێکاری لەنێو گەنجان و دروستبوونی فشارێکی زۆر لەسەر ژیانی ڕۆژانەی هاووڵاتییان.

ئالنگاریی گرووپە چەکدارەکان:

یەکێکی دیکە لەو ئاستەنگە گەورانەی ڕووبەڕووی دەوڵەت دەبێتەوە، بوونی گرووپە چەکدارەکانە، کە بەشێکیان ڕەتیدەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەستی حکوومەت بکەن. ئەمەش بووەتە هۆی دروستبوونی گرژیی بەردەوام لە نێوان دەزگا فەرمییە ئەمنییەکان و ئەو گرووپانەدا.

کارەساتی کۆمەڵایەتی:

ئامارە مرۆییەکان لە عێراق ترسناکن؛ بوونی شەش ملیۆن منداڵی بێباوک و دوو ملیۆن بێوەژن، کارەساتێکی کۆمەڵایەتیی گەورە نیشان دەدەن. پسپۆڕان جەخت دەکەنەوە کە قەیرانەکان بەیەکەوە گرێدراون و پێویستییان بە چاکسازییەکی گشتگیر و سیستەماتیک هەیە بۆ بەدیهێنانی سەقامگیری و گەشەپێدان.