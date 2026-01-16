سەرۆک وەزیران سەرەخۆشی لە پەرلەمانتاری عێراق، سامی ئۆشانە دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا سەرەخۆشی لە سامی ئۆشانە، پەرلەمانتاری عێراق دەکات.

هەینی 16ی کانوونی دووەمی 2026، لە پەیامەکەی سەرۆک وەزیراندا هاتووە، بەهۆی کۆچی دوایی دایکتان، سەرەخۆشی لە خانەوادەی بەڕیزتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم. لە خودای مەزن داواکارم گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی بە ئێوەش ببەخشێت.

ئەمەش دەقەکەیەتی:

بەھینامەیەک ژ سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ

بەڕێز ؛ سامی ئۆشانە ، ئەندامێ جڤاتا نوینەرێن عێراقێ

ژ بۆ وەغەرا دویماهیێ یا دایکا هەوە، بەهی و سەرەخۆشیێ ل مالباتا وە یا بەرێز دکەم و هەڤپشکێ خەما هەوە مە.

خودێ یێ مەزن گیانێ وێ ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب هەوە ببەخشیت.

مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ