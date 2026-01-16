هەسەدە و هاوپەیمانانیی نێودەوڵەتی کۆبونەوە

پێش کاتژمێرێک

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لەگەڵ شاندێکی سەربازیی هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی بە سەرکردایەتیی ئەمریکا لە دێر حەفر کۆبونەوە.

فەرهاد شامی، بەڕێوەبەری ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات، بە ئاژانسی هەوڵی فرانس پرێسی ڕاگەیاندووە، هێزەکانی هاوپەیمانان بە سەرکردایەتی ئەمریکا، ئەمڕۆ هەینی 16ـی کانوونی دووەمی 2026، لەگەڵ هێزە کوردییەکانی ڕۆژهەڵاتی حەلەب کۆبووەتەوە، ئەمەش وەکو هەوڵێکە بۆ کەمکردنەوەی گرژییەکان لەگەڵ دیمەشق لە ناوچەکە.

فەرهاد شامی، ئاماژەی بەوەشکردووە، کۆبونەوەکە لە دێرحافر بەڕێوەچووە، کە سووریای عەرەبیی سووریا لە نزیک ئەو شارۆچکەیە بڵاوەیان پێکراوە و بەردەوامن لە بۆردومانکردنی ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی هەسەدە و داوای کشانەوەی هێزە کوردییەکان دەکەن.

لەلایەکی دیکەوە بەڕێوەبەری ناوەندی ڕاگەیاندنی هەسەدە لە پەیامێکدا کە ئاڕاستەی سیناتۆر لیندزی گراهام، سیناتۆری ئەمریکی کردووە، سوپاسی دەکات لە پای پشتیوانیەکانی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان لە ئەگەری هێرشی چاوەڕوانکراوی تورکیا و سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەریان.

شامی دەڵێت: ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە لەبارەی ئۆپراسیۆن دژی هەسەدە لەلایەن تورکیا و سوپای عەرەبی سووریاوە ئاماژەی تێگەیشتنی قووڵە لەبارەی پێویستییەکان بۆ هەبوونی سەقامگریی لە ناوچەکەدا، چونکە هەسەدە سەرە ڕمی لەناوبردنی داعشە.

فەرهاد شامی ئاماژەی بەوەشداوە، هەمیشە پشتیوانی دیالۆگ دەکەن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، بەجۆرێک سەقامگریی ناوچەکە و مافی هەموو خەڵک پارێزراو بێت، هەروەها سووریا بەدوور بێت لە ڕشتنی خوێنی زیاتر.

دوای کۆنترۆڵکردنی هەردوو گەڕەکی شێخ مەقسوود و ئەشرەفییە لەلایەن سوپای عەرەبیی سووریاوە، چەند ڕۆژێکی وەزارەتی بەرگریی سووریا ناوچەی دێر حافر و مەسکەنەی لە ڕۆژئاوی ڕووباری فوراتی بە ناوچەی سەربازی ڕاگەیاندووە و هۆشداری بە خەڵکی ناوچەکەداوە کە لە بارەگاکانی هەسەدە دووربن، جیا لە تۆپبارانی ناوچەکە بە درۆن چەند جارێک هێرشی سەر بەنداوی تشرینیشی کردووە.