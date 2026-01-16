حزبوڵڵای عێراقی پشتیوانیی خۆی بۆ ئێران دەردەبڕێت

پێش 17 خولەک

فەرماندەیەکی باڵای حزبوڵڵای عێراق، ڕایگەیاندووە، مووشەک و درۆنەکانیان ئامادە کردووە بۆ هێرشکردنە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق و ناوچەکە ئەگەر ئەمریکا هێرش بکاتە سەر ئێران.

هەینی 16ـی کانوونی دووەمی 2026، ئەبو تاڵب سەعیدی، فەرماندەی سەربازی لە حزبوڵڵای عێراقی، بە ئاژانسی هەواڵی "شەفەق"ـی ڕاگەیاندووە، حزبوڵڵای عێراقی خۆی بە بەشێک لە ململانێی نێوان ئەمریکا و ئێران دەزانێت، بۆیە بێلایەن نامێننەوە و ئامادەن بۆ لێدان لە بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە عێراق.

ئاماژەی بەوەش کردووە، لە شەڕی 12 ڕۆژەی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران، لە لایەن دەسەڵاتدارانی ئێرانەوە فەرمانیان پێکراوە کە هیچ کاردانەوەیەکیان نەبێت، بەڵام ئەمجارە بارودۆخەکە جیاوازە.

سەعیدی جەختی لەوە کردووەتەوە،"ئامادەییان لە ئاستێکی بەرزدایە و بە دڵنیاییەوە ئەگەر ئەمریکا هێرش بۆ سەر ئێران ئەنجام بدات، بنکە سەربازییەکانی ئەو وڵاتە لە عێراق و وڵاتانی دراوسێ بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان دەکەنە ئامانج.

قسەکانی ئەو فەرماندە سەربازییەی حزبوڵڵای عێراقی لە کاتێکدابوو، سەدان عێراقی لە لایەنە جیاوازەکان و گرووپە جەماوەرییەکانی دیکە، ڕۆژی هەینی لە بەردەم باڵوێزخانەی ئێران لە بەغدا، بە مەبەستی دەربڕینی پشتیوانی خۆیان بۆ ئێران لە بەرانبەر هەڕەشەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا دژی ئێران ناڕەزایەتییان دەربڕی.