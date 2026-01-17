سوپای عەرەبیی سووریا چووە ناو شاری دێرحافر

پێش 4 کاتژمێر

هەسەدە لە شاری دێرحافر کشایەوە و سوپای عەرەبیی سووریا چووە ناو شارەکە.

هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە ناوچەی دێرحافر لە ڕۆژهەڵاتی حەلەب، بەرەو رۆژهەڵاتی ڕووباری فورات کشانەوە و سوپای عەرەبیی سووریا چوونە نێو شارەکە.

ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای عەرەبیی سووریا لە ڕاگەیێنراوێکدا داوا لە هاووڵاتییان دەکات لەو ناوچەیە نزیک نەبنەوە.

دوای چەند ڕۆژی شەڕ و پێکدادان و هێرشی سوپای عەرەبیی سووریا بۆ سەر دێرحافر و دەوروبەری، لەسەر داوای وڵاتانی نێوەندگیر، هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ناوچەکە کشانەوە.