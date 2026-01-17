رەوتی حیکمە: چوارچێوەی هەماهەنگی کاندیدی سەرۆک وەزیرانی یەکلایی دەکاتەوە

پێش دوو کاتژمێر

رەحیم عەبودی، سەرکردە لە رەوتی حیکمەی نیشتیمانی کە بەشێکن لە چوارچێوەی هەماهەنگی بەکوردستان24ـی راگەیاند، لە کۆبوونەوەی داهاتووی چوارچێوەی هەماهەنگی ناوی سەرۆک وەزیرانی داهاتووی عێراق یەکلایی دەکرێتەوە، لەگەڵ ئەوەشدا رەنگە ناوێک هەڵبژێرن کە لە میدیا باس نەکرابێت یاخود پێشبینی نەکرابێت.



عەبودی، گوتیشی: مارک ساڤایا، پەیامی ناردووە بەوەی عێراق نابێت بکەوێتە ژێر هەژموونی وڵاتانی دیکەوە، بەڵکوو دەبێت هۆکاری ئاسایش و سەقامگریی ناوچەکە بێت.

ئەو سەرکردەیەی رەوتی حیکمەی نیشتمانی، گوتیشی: ئێستا ناوی کاندیدان بۆ سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی وەزیران روون بووەتەوە، لە سێ ناوەوە کەم بوونەتەوە بۆ دوو ناو، هەروەها کاندیدێکی دیکەش بە تەنیا خۆی کاندید کردووە. بەڵام چوارچێوەی هەماهەنگی لە دوا ساتەکان بڕیار لەسەر کاندید دەدات. لەگەڵ ئەوەشدا، پرۆسەکە قورسە چونکە گوشارێکی نێودەوڵەتی زۆرمان لەسەرە. رەنگە لە کۆتایدا گوێمان لە ناوێک بێت کە نەمانبیستووە و پێشبینیمان نەکردووە. پێموایە چوارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەی داهاتوویدا ئەو ناوە یەکلایی دەکاتەوە."

عەبودی، جەختی کردەوە لەوەی "هەموو ئاماژەکان بەوە ئاراستەیەن ساڤایا دەیەوێت پەیوەندیی لەگەڵ عێراق بەهێز بکات، ئەمریکا عێراقێکی دەوێت لە ژێر هەژموونی وڵاتانی دیکەدا نەبێت."