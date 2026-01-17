ماکرۆن: سەقامگیریی سووریا لە ڕێگەی تێکەڵکردنی هەسەدە و دیالۆگەوە دەبێت
ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا هەڵوێستی فەرمی خۆی سەبارەت بە داهاتووی سووریا ڕادەگەیەنێت و جەخت دەکاتەوە کە بەدیهێنانی سەقامگیری و پاراستنی یەکپارچەیی خاکی ئەو وڵاتە، تەنها لە ڕێگەی تێکەڵکردنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە ناوخۆی دەوڵەتدا دەبێت.
ماکرۆن داوای ڕاگرتنی دەستبەجێی هێرشەکانی حکومەتی سووریا دەکات و هۆشداری دەدات کە بەردەوامبوونی ئەو ڕێچکە سەربازییە لە لایەن ئەوروپاوە پشتگیری ناکرێت.
ماکرۆن ئاماژە بەوە دەکات، شەڕکردن دژی ئەو هێزانەی شانبەشانی هاوپەیمانان ڕووبەڕووی ڕێکخراوی داعش بوونەتەوە، کارێکی نادروستە و پێویستە حکوومەتی سووریا پەنا بۆ گفتوگۆ و چارەسەری سیاسی ببات.
لە ڕاگەیەندراوەکەدا هاتووە کە فەرەنسا و ئەوروپا ناتوانن پاڵپشتی لە بەردەوامیی هێرشەکان بکەن و گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی گشتگیر بە تەنها ڕێگەی ڕاست دەزانن بۆ کۆتاییهێنان بە ئاڵۆزییەکان.
ئیمانوێل ماکرۆن پێشوازی لەو مەرسوومە سەرۆکایەتییەی سووریا دەکات کە ڕۆژی ڕابردوو سەبارەت بە مافەکانی کورد دەرچوو، و ئەوە وەک هەنگاوێکی ئەرێنی لە قەڵەم دەدات کە لە ئاراستەی دروستدایە، ماکرۆن دووپاتی دەکاتەوە، بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ پاڵپشتیکردنی پرۆسەی دانوستان بە مەبەستی پاراستنی یەکپارچەیی خاکی سووریا و گەیشتن بە ئاشتییەکی سەرتاسەری.
ئەم هەڵوێستەی فەرەنسا لە کاتێکدایە کە ناوچەکە بە قۆناغێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت و هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ دۆزینەوەی نەخشەڕێگایەکی سیاسی نوێ بۆ سووریا چڕ بوونەتەوە، فەرەنسا وەک وڵاتێکی دۆستی گەلی سووریا، پێی وایە گەرەنتیی ئاسایشی نیشتمانی لە یەکخستنی توانا سەربازییەکان و دابینکردنی مافی پێکهاتەکان و دوورکەوتنەوە لە بژاردەی سەربازی کۆبووەتەوە.
ان سوريا موحدة ومستقرة لا تقوم إلا عبر دمج قوات سوريا الديموقراطية ضمنها، وليس عبر شن الحرب على اولئك الذين قاتلوا تنظيم داعش إلى جانبنا.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026
يجب ان يتوقف فوراً الهجوم الذي تشنه السلطات السورية. فرنسا وأوروبا لا يمكنها أن تدعم الاستمرار في مثل هذا النهج.
يمكن التوصل إلى اتفاق شامل.…