دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان لە پێشانگەی گەشتوگوزاری مەدرید بەشداردەبێت

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاریی هەرێمی کوردستان، ڕایگەیاند، بەهۆی ئەو بایەخدانەی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە کەرتی گەشتیاری داوە، توانراوە 80 پڕۆژەی گەشتیاریی جێبەجێ بکرێن و رێژەی هاتنی گەشتیارانی بیانیش گەیشتووەتە 25%.

یەکشەممە 18ـی کانوونی دوووەمی 2026، ئیبراهیم عەبدولمەجید، گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزاریی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کەرتی گەشتیاری لە کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، وەرچەرخانێکی مێژوویی بەخۆیەوە بینیوە، ئەمە جگە لە بەرەوپێشچوونی ژێرخانی کەرتەکە.

گوتەبێژی دەستەی گەشتوگوزار باسی لەوەش کرد، ژمارەی گەشتیارانی هەرێم بە شێوەیەکی بەرچاو لە بەرزبوونەوەدایە، بە تایبەت گەشتیارە نێودەوڵەتییەکان، هۆکارەکەشی بۆ ستراتیژییەتی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بووژاندنەوە و هەمەجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات دەگەڕێتەوە، گەشتوگوزار یەکێک بووە لەو سێکتەرانەی لە پێشەوەی پلانەکان دابوو و داتاکانیش ئەو ڕاستییە دەسەلمێنن.

ئاماژەی بەوەش کرد، یەکێکی دیکە لەو هۆکارانەی کە وایکردووە کەرتی گەشتیاری بەرەوپێش بچێت، بەشدارکردنی شاندی دەستەی گەشتوگوزارە لە کۆڕبەند و کۆنفڕانسە نێودەڵەتییەکان بە ئامانجی ناساندنی کەرتی گەشتیاری بە خەڵکانی بیانی، هاوکات لە رۆژانی داهاتوودا شاندێکی دەستەی گەشتوگوزاری هەرێمی کوردستان کە پێکهاتووە لە کەرتی گشتی و تایبەت لە گەورەترین بەشدار دەبن لە یەکێک لە گەورەترین پێشانگەکانی گەشتیاری لە شاری مەدرید.

ئیبراهیم عەبدولمەجید گوتیشی، بۆ ئەمساڵ هەرێمی کوردستان شان بە شانی 155 وڵاتی جیهان بە بەشداری نزیکەی 10 هەزار کۆمپانیا و دامەزراوەی گەشتیاری بەشدار دەبن کە چاوەڕێ دەکرێت زیاتر لە 250 هەزار سەردانیکار ڕوو لە پێشانگەکە بکەن، ئەمەش بۆ ناساندن و ڕاکێشانی سەرەنجی گەشتیاران بۆ هەرێمی کوردستان گرنگیەکی زۆری هەیە.

لە کابینەی نۆیەم 80 پرۆژەی گەورەی گەشتیاری جێبەجێکراون ، جیا لە سوودە گەشتیارییەکەی بووەتە هۆی ڕەخساندنی زیاتر لە 20 هەزار هەلیکار، 80%ـی زیاتر ناوخۆیین، هەروەها پرۆژەی بەنداوەکان و ڕێگاوبان لە گرنگترین ئەو پرۆژانە بوونە، وایکردووە گەشتیاری زیاتر ڕوو لە هەرێمی کوردستان بکات.