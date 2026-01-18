ئەمساڵ کێ لە 'داڤۆس 2026' بەشدار دەبێت؟

پێش 32 خولەک

56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی (داڤۆس) لە سویسرا، دەیان سەرۆک و سەرکردەی کاریگەری وڵاتان کۆدەکاتەوە.

بڕیارە کۆڕبەندە ڕۆژانی 19 بۆ 23ـی ئەم مانگە بە دروشمی "ڕۆحی دیالۆگ" لە شاری داڤۆسی سویسرا بەڕێوەبچێت.

ئەمساڵ کێ بەشدار دەبێت؟

لەم وێستگە گرنگەی هاوکاریی نێودەوڵەتیدا، کۆڕبەندی ئابووریی جیهان نزیکەی 3000 سەرکردەی کەرتە جیاوازەکان لە 130 وڵاتەوە کۆ دەکاتەوە. پێشبینی دەکرێت 400 سەرکردەی باڵای سیاسی، 65 سەرۆکی وڵات و حکوومەت، هەروەها شەش لە سەرکردەکانی گرووپی حەوت (G7) لە داڤۆس ئامادە بن.

بەپێی زانیارییە بڵاوکراوەکانی پلاتفۆرمی کۆڕبەندەکە، سەرکردە گەنجەکانی کۆمەڵگەی "Global Shapers"، داهێنەران و پێشەنگانی تەکنەلۆژیا، بیرۆکەی داهاتووانە و ئەزموونی زیندووی گۆڕانکارییەکان دەخەنە ڕوو.



لەم ساڵەدا چەندان کەسایەتیی دیار بەشدارن، لەوانە:

- مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان

- دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا

- ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا

- مارک کارنی، سەرۆک وەزیرانی کەنەدا

- خافێر میلێی، سەرۆکی ئەرجەنتین

- گوستاڤۆ پێترۆ، سەرۆکی کۆڵۆمبیا

- دانیێل نۆبۆا، سەرۆکی ئیکوادۆر

- فریدریک مێرز، ڕاوێژکاری فیدراڵی ئەڵمانیا

- ئورسولا ڤۆن دێر لاین، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپا

- پێدرۆ سانچێز، سەرۆک وەزیرانی ئیسپانیا

- بارت دی وێڤەر، سەرۆک وەزیرانی بەلجیکا

- ئەلێکسەندەر ستوب، سەرۆکی فینلاند

- کیریاکۆس میتسۆتاکیس، سەرۆک وەزیرانی یۆنان

- مایکڵ مارتن، سەرۆک وەزیرانی ئیرلەندا

- دیک سکۆف، سەرۆک وەزیرانی هۆڵەندا

- گای پارمێلین، سەرۆکی کۆنفیدراسیۆنی سویسرا (2026)

- کارۆل ناورۆکی، سەرۆکی پۆڵەندا

- ئەلێکسەندەر ڤوچیچ، سەرۆکی سربیا

- ڤۆلۆدیمێر زێلێنسکی، سەرۆکی ئۆکرانیا

- هی لیفێنگ، جێگری سەرۆک وەزیرانی کۆماری گەلی چین

- پرابۆوۆ سوبیانتۆ، سەرۆکی ئیندۆنیزیا

- میان محەممەد شەهباز شەریف، سەرۆک وەزیرانی پاکستان

- سارمان شانموگاراتنام، سەرۆکی سەنگاپوورە

- محەممەد بن عەبدولڕەحمان ئال سانی، سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی قەتەر

- ئیسحاق هێرزۆگ، سەرۆکی ئیسرائیل

- محەممەد مستەفا، سەرۆک وەزیرانی دەسەڵاتی نیشتمانی فەڵەستین

- ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا

- ئیلهام عەلیێڤ، سەرۆکی کۆماری ئازەربایجان

- ڤاهاگن خاچاتوریان، سەرۆکی کۆماری ئەرمینیا

- عەزیز ئەخنوش، سەرۆکی حکوومەتی شانشینی مەغریب

- فێلیکس-ئەنتوان تشیسێکێدی، سەرۆکی کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ

- دانیێل فرانسیسکۆ چاپۆ، سەرۆکی مۆزەمبیق

هاوکات نزیکەی 850 بەڕێوەبەری جێبەجێکار (CEOs)، سەرۆکی کۆمپانیا جیهانییەکان و نزیکەی 100 کۆمپانیای پێشەنگ (Unicorns) و پێشەنگانی تەکنەلۆژیا بەشدار دەبن.

بەرنامەی کۆڕبەندەکە بە بەشداریکردنی نوێنەرانی کۆمەڵگەی مەدەنی، کرێکاران، ڕێکخراوە ئاینییەکان، کەسایەتییە ڕۆشنبیرییەکان، خاوەنکارە کۆمەڵایەتییەکان، ئەکادیمییەکان و ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە دەوڵەمەندتر دەبێت؛ ئەمانە شیکاری و تێڕوانینی زانستی دەخەنە ڕوو.

بۆ ڕوونکردنەوەی گفتوگۆکان و گەیاندنی بە جیهان، زیاتر لە 200 دەزگای ڕاگەیاندن و ئاژانسی هەواڵی ڕووماڵی چالاکییەکان دەکەن؛ ئەمەش دەرفەت بە بینەرێکی فراوان دەدات بەدواداچوون بۆ پرسەکان بکەن و تێکەڵ بەو بابەتانە بن لە وێستگەکەدا دەخرێنە ڕوو.