هەسەدە: لە دەوروبەری بەنداوی تشرین گورزێکی کوشندەمان لە سوپای عەرەبیی سووریا وەشاند
ماکرۆن: بە سەرۆکی سووریام گوتووە ئاگربەستی هەمیشەیی زۆر پێویستە

سەرۆکی فەرەنسا لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆکی سووریا، وێڕای دەربڕینی نیگەرانی لە دۆخی ئەمنی، مەرجی سەقامگیریی ئەو وڵاتە بە ڕاگەیاندنی ئاگربەستی هەمیشەیی و تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بە دامەزراوەکانی دەوڵەت دەبەستێتەوە.

یەکشەممە 18ی کانوونی دووەمی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەم بەیانییە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا ئەنجام داوە و تێیدا تاوتوێی دۆخی ئەمنی و سیاسی ئەو وڵاتەیان کردووە.

ماکرۆن ئاشکرای کردووە، نیگەرانی قوڵی فەرەنسای بە سەرۆکی سووریا گەیاندووە سەبارەت بە زیادبوونی گرژییەکان و بەردەوامی ئەو هێرش و ئۆپەراسیۆنانەی لەلایەن دەسەڵاتدارانی سووریاوە ئەنجام دەدرێن.

سەرۆکی فەرەنسا جەختیشی لە پێویستی ڕاگەیاندنی ئاگربەستێکی هەمیشەیی و گەیشتن بە ڕێککەوتن بۆ تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لەگەڵ دامەزراوەکانی دەوڵەتی سووریا، لەسەر بنەمای ئەو ئاڵوگۆڕ و گفتوگۆیانەی لە مانگی ئاداری ڕابردوودا کراون.

ماکرۆن ڕاشیگەیاند: یەکپارچەیی و سەقامگیری سووریا پەیوەستە بەم هەنگاوانەوە.

 
 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,