ماکرۆن: بە سەرۆکی سووریام گوتووە ئاگربەستی هەمیشەیی زۆر پێویستە

پێش 47 خولەک

سەرۆکی فەرەنسا لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ سەرۆکی سووریا، وێڕای دەربڕینی نیگەرانی لە دۆخی ئەمنی، مەرجی سەقامگیریی ئەو وڵاتە بە ڕاگەیاندنی ئاگربەستی هەمیشەیی و تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بە دامەزراوەکانی دەوڵەت دەبەستێتەوە.

یەکشەممە 18ی کانوونی دووەمی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: ئەم بەیانییە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریا ئەنجام داوە و تێیدا تاوتوێی دۆخی ئەمنی و سیاسی ئەو وڵاتەیان کردووە.

ماکرۆن ئاشکرای کردووە، نیگەرانی قوڵی فەرەنسای بە سەرۆکی سووریا گەیاندووە سەبارەت بە زیادبوونی گرژییەکان و بەردەوامی ئەو هێرش و ئۆپەراسیۆنانەی لەلایەن دەسەڵاتدارانی سووریاوە ئەنجام دەدرێن.

سەرۆکی فەرەنسا جەختیشی لە پێویستی ڕاگەیاندنی ئاگربەستێکی هەمیشەیی و گەیشتن بە ڕێککەوتن بۆ تێکەڵکردنەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لەگەڵ دامەزراوەکانی دەوڵەتی سووریا، لەسەر بنەمای ئەو ئاڵوگۆڕ و گفتوگۆیانەی لە مانگی ئاداری ڕابردوودا کراون.

ماکرۆن ڕاشیگەیاند: یەکپارچەیی و سەقامگیری سووریا پەیوەستە بەم هەنگاوانەوە.