پێش کاتژمێرێک

لە پارێزگای دهۆک 357 پڕۆژەی وەبەرهێنان لە بوارە جیاجیاکاندا جێبەجێ کراون، لە ئێستاشدا زەوی بۆ 85 پڕۆژەی نوێی ستراتیژی لە هەموو کەرتەکاندا تەرخان کراوە.

ماهر نادر بێسری، وەبەرهێنەر بە کوردستان24ـی ڕاگەیاندووە؛ سێ پڕۆژەی وەبەرهێنانی جێبەجێ کردووە، یەکێکیان پەروەردەیی، ئەوانی دیکەش گەشتیاری و بازرگانی بوون. لە پڕۆژە پەروەردەییەکەدا نزیکەی %75ـی کارمەندەکان لای ئەو کار دەکەن. ئاسانکاری زۆرمان بۆ کراوە و پاڵپشتیمان دەکەن، بەتایبەت دەستەی وەبەرهێنان خۆیان پاڵپشتمانن بۆ ئەوەی وەبەرهێنانەکانمان فراوان بکەین.

لە پارێزگای دهۆک تا ئێستا 357 پڕۆژەی وەبەرهێنان لە بوارە جیاجیاکاندا جێبەجێ کراون و زەویش بۆ 85 پڕۆژەی نوێی ستراتیژی لە هەموو کەرتەکاندا تەرخان کراوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی وەبەرهێنانیش دەڵێت، بە مەبەستی بەهێزکردنی ژێرخان و ئابووری ناوچەکە، پلانی گەورە بۆ گەشەپێدانی پارێزگاکە داڕێژراون.

دکتۆر هەڤاڵ سدیق، بەڕێوەبەری گشتیی وەبەرهێنان لە پارێزگای دهۆک دەڵێت: 85 پڕۆژە دابین کراون و لە پلانماندایە لە ساڵی 2026 وەک ساڵی 2025، نزیکەی 40 بۆ 45 پڕۆژە ئامادە بن بۆ مۆڵەتپێدان و دەستبەکاربوون. پڕۆژەکانیش جیاوازن، لە پلانی ئەمساڵماندا گرنگی زیاتر دەدەینە سێ کەرتی سەرەکی، ئەوانیش پیشەسازی، کشتوکاڵ و گەشتیارین. پڕۆژەکان بەگوێرەی سروشتی هەر ناوچەیەک دروست دەکرێن.

لە هەنگاوێکی گرنگدا بۆ گەشەپێدانی ئابووری پارێزگای دهۆک، لەمساڵدا 117 پڕۆپۆزەڵی پڕۆژە لەلایەن وەبەرهێنەرانەوە پێشکەش کراون و پەسەند کراون. ئەم شاڵاوەی پڕۆژانە سیمایەکی جوانتری بە پارێزگای دهۆک بەخشیوە و هەلی کاری بۆ دەیان گەنج ڕەخساندووە و جووڵەی خستووەتە ناو بازاڕەوە.