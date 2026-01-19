کارنامەی "ماڵی کوردستان" لە داڤۆس 2026
لە چوارچێوەی بەڕێوەچوونی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە شاری داڤۆسی سویسرا، "ماڵی کوردستان" بۆ جارێکی دیکە دەرگاکانی بە ڕووی بەشداربووان و میوانانی کۆڕبەندەکەدا دەکاتەوە و کارنامەی چالاکییەکانی خۆی بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بڵاوکردەوە.
ئەم ماڵە، کە لایەن سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانییەوە کراوەتەوە، ئامانجی سەرەکی نمایشکردنی تواناکانی هەرێمی کوردستان و کردنەوەی دەروازەی نوێیە بۆ وەبەرهێنان و هاوبەشیی جیهانی.
کارنامەی "ماڵی کوردستان" لە داڤۆس 2026:
کارنامەکە زنجیرەیەک پانێل و کۆبوونەوەی گرنگ لەخۆدەگرێت کە تیشک دەخەنە سەر بوارە جیاوازەکانی ئابووری، وەبەرهێنان، تەکنەلۆژیا و گەشەپێدان لە کوردستان.
- ڕۆژی دووشەممە، 19ی کانوونی دووەمی 2026
(کاتژمێر 06:00ی ئێوارە): تەنیا بانگهێشتکردن
- ڕۆژی سێشــەممە، 20ی کانوونی دووەمی 2026
پانێلی یەکەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ
ناونیشانی پانێل: "بنیاتنانی هەرێمی کوردستان: وەبەرهێنانی ناوخۆیی.. گەشەکردن، ئاڵنگاری و دەرفەتەکان"
قسەکەران:
- جولیەن هارمان، ڕاوێژکاری (BOI).
- ڕۆژ پێشڕەو، بەڕێوەبەری ئیمپایەر وۆرڵد.
- مستەفا باجگەر، ئەندامی بۆردی گرووپی کۆمپانیاكانی جیهان
بەڕێوەبەری پانێڵ:
- مێڤان حەسەن، دەستەی وەبەرهێنان
پانێلی دووەم: کاتژمێر 02:00ی پاشنیوەڕۆ
ناونیشانی پانێل: "ئایندەی زیرەکی دەستکرد: بیرۆکەی داهێنەری، ئینترتەیمێنیت و پەروەردەی گەنجان"
قسەکەران:
- دانا وریا، دامەزرێنەری برایت وێنتەر ستۆدیۆ.
- ماکس بورمان، داهێنەری داهێنەرانە و بەڕێوەبەری KitBash3D.
بەڕێوەبەری پانێل:
- مێلیسا ستایرس، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری فێندەمێنتاڵ و بەرپرسی گەشەی جیهانی (MIA AI).
پانێلی سێیەم: کاتژمێر 05:00ی ئێوارە:
ناونیشانی پانێل: "پەروەردە لەپێناو کاریگەری: گونجاندنی خوێندن و لێهاتوویی لەگەڵ خواستی بازاڕ لە کوردستان"
قسەکەران
- د. هونەر عیسا، ئەندامی بۆردی بەڕێوەبەرانی زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان و سەرۆکی (KAAE).
- چەپکە نەجیب عوسمان، بەڕێوەبەری گشتیی (CESK).
بەڕێوەبەری پانێڵ:
- جۆرج کوێلهۆ، هاوبەش و ئەندامی دەستەی دامەزرێنەرانی ئاستانۆر ڤێنجەرز.
- ڕۆژی چوارشەممە، 21ی کانوونی دووەم:
پانێلی چوارەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ:
ناونیشانی پانێل: "کوردستان کراوەیە بۆ پیشەسازی: تێروانین و دەرفەتەکانی وەبەرهێنان"
قسەکەران:
- د. محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان.
- سەعد کۆلەک، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی کۆلەک.
- شوان محەممەد سلێمان، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی گەلیاوە.
بەڕێوەبەری پانێڵ:
- کانی ئیبراهیم، دەستەی وەبەرهێنان.
پانێلی پێنجەم: کاتژمێر 03:00ی پاشنیوەڕۆ
ناونیشانی پانێل: "گۆڕانکاریی دیجیتاڵی و داهێنان: نەخشەڕێی ئاییندەی کوردستان"
قسەکەران:
- مارک مۆلەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئادجێتێک.
- ئالڤین وانگ گرەیلین، شارەزاى ديجيتاڵی لە (ستانفۆرد HAI).
- دکتۆر گەریف یالاک، بەڕێوەبەری داهێنانی دیجیتاڵی و گۆڕانکاریی نیشتیمانی (سیسکۆ).
بەڕێوەبەری پانێڵ:
- کریستین لی، ڕاوێژکاری دیجیتاڵی (Quantena.org).
- ڕۆژی هەیینی، 23ی کانوونی دووەم
(کاتژمێر 12:00ی نیوەڕۆ): مەراسیمی کۆتایی.
"ماڵی کوردستان" لە داڤۆس، سەکۆیەکە بۆ گفتوگۆی بنیاتنەر و ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەبارەی دەرفەت و ئاستەنگە هەرێمی و جیهانییەکانەوە، لەگەڵ پێشکەشکردنی میوانداریی کوردەواری. ئەمساڵیش چاوەڕوان دەکرێت چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگی تێدا ئەنجام بدرێت لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی باڵای وڵاتان و خاوەنکار و ئابووریناسانی جیهان.
کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی داڤۆس کە ساڵانە بەڕێوەدەچێت، بە یەکێک لە گرنگترین پلاتفۆرمە نێودەوڵەتییەکان دادەنرێت بۆ تاوتوێکردنی پرسە ئابووری و سیاسییەکان. بەشداریی شاندی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆکی حکوومەت، مەسرور بارزانی، جەختکردنەوەیە لەسەر گرنگیی پێگەی هەرێم لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.