کارنامەی "ماڵی کوردستان" لە داڤۆس 2026

لە چوارچێوەی بەڕێوەچوونی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە شاری داڤۆسی سویسرا، "ماڵی کوردستان" بۆ جارێکی دیکە دەرگاکانی بە ڕووی بەشداربووان و میوانانی کۆڕبەندەکەدا دەکاتەوە و کارنامەی چالاکییەکانی خۆی بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بڵاوکردەوە.

ئەم ماڵە، کە لایەن سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانییەوە کراوەتەوە، ئامانجی سەرەکی نمایشکردنی تواناکانی هەرێمی کوردستان و کردنەوەی دەروازەی نوێیە بۆ وەبەرهێنان و هاوبەشیی جیهانی.

 

کارنامەی "ماڵی کوردستان" لە داڤۆس 2026:

کارنامەکە زنجیرەیەک پانێل و کۆبوونەوەی گرنگ لەخۆدەگرێت کە تیشک دەخەنە سەر بوارە جیاوازەکانی ئابووری، وەبەرهێنان، تەکنەلۆژیا و گەشەپێدان لە کوردستان. 

 

  •  ڕۆژی دووشەممە، 19ی کانوونی دووەمی 2026

 (کاتژمێر 06:00ی ئێوارە): تەنیا بانگهێشتکردن

____________________________________________________

 

  • ڕۆژی سێشــەممە، 20ی کانوونی دووەمی 2026 

پانێلی یەکەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ

ناونیشانی پانێل: "بنیاتنانی هەرێمی کوردستان: وەبەرهێنانی ناوخۆیی.. گەشەکردن، ئاڵنگاری و دەرفەتەکان"

قسەکەران: 

- جولیەن هارمان، ڕاوێژکاری (BOI).

- ڕۆژ پێشڕەو، بەڕێوەبەری ئیمپایەر وۆرڵد.

-  مستەفا باجگەر، ئەندامی بۆردی گرووپی کۆمپانیاكانی جیهان

بەڕێوەبەری پانێڵ: 

- مێڤان حەسەن، دەستەی وەبەرهێنان

------------------------------------------------

پانێلی دووەم: کاتژمێر 02:00ی پاشنیوەڕۆ

ناونیشانی پانێل: "ئایندەی زیرەکی دەستکرد: بیرۆکەی داهێنەری، ئینترتەیمێنیت و پەروەردەی گەنجان"

قسەکەران:

- دانا وریا، دامەزرێنەری برایت وێنتەر ستۆدیۆ.

 - ماکس بورمان، داهێنەری داهێنەرانە و بەڕێوەبەری KitBash3D.

بەڕێوەبەری پانێل:

- مێلیسا ستایرس، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری فێندەمێنتاڵ و بەرپرسی گەشەی جیهانی (MIA AI).

--------------------------------------------

پانێلی سێیەم: کاتژمێر 05:00ی ئێوارە:

ناونیشانی پانێل: "پەروەردە لەپێناو کاریگەری: گونجاندنی خوێندن و لێهاتوویی لەگەڵ خواستی بازاڕ لە کوردستان"

قسەکەران

- د. هونەر عیسا، ئەندامی بۆردی بەڕێوەبەرانی زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان و سەرۆکی  (KAAE).

- چەپکە نەجیب عوسمان، بەڕێوەبەری گشتیی (CESK).

بەڕێوەبەری پانێڵ:

-  جۆرج کوێلهۆ، هاوبەش و ئەندامی دەستەی دامەزرێنەرانی ئاستانۆر ڤێنجەرز.

____________________________________________________

  •  ڕۆژی چوارشەممە، 21ی کانوونی دووەم:

 

پانێلی چوارەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ:

ناونیشانی پانێل: "کوردستان کراوەیە بۆ پیشەسازی: تێروانین و دەرفەتەکانی وەبەرهێنان"

قسەکەران:

- د. محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان.

- سەعد کۆلەک، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی کۆلەک.

- شوان محەممەد سلێمان، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی گەلیاوە.

بەڕێوەبەری پانێڵ:

- کانی ئیبراهیم، دەستەی وەبەرهێنان.

----------------------------------------------

پانێلی پێنجەم: کاتژمێر 03:00ی پاشنیوەڕۆ

ناونیشانی پانێل: "گۆڕانکاریی دیجیتاڵی و داهێنان: نەخشەڕێی ئاییندەی کوردستان"

قسەکەران:

- مارک مۆلەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئادجێتێک.

- ئالڤین وانگ گرەیلین، شارەزاى ديجيتاڵی لە (ستانفۆرد HAI).

 - دکتۆر گەریف یالاک، بەڕێوەبەری داهێنانی دیجیتاڵی و گۆڕانکاریی نیشتیمانی (سیسکۆ).

بەڕێوەبەری پانێڵ:

- کریستین لی، ڕاوێژکاری دیجیتاڵی (Quantena.org).

____________________________________________________

  • ڕۆژی هەیینی، 23ی کانوونی دووەم

 (کاتژمێر 12:00ی نیوەڕۆ): مەراسیمی کۆتایی.

____________________________________________________
 
"ماڵی کوردستان" لە داڤۆس، سەکۆیەکە بۆ گفتوگۆی بنیاتنەر و ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەبارەی دەرفەت و ئاستەنگە هەرێمی و جیهانییەکانەوە، لەگەڵ پێشکەشکردنی میوانداریی کوردەواری. ئەمساڵیش چاوەڕوان دەکرێت چەندین دیدار و کۆبوونەوەی گرنگی تێدا ئەنجام بدرێت لەگەڵ سەرکردە و بەرپرسانی باڵای وڵاتان و خاوەنکار و ئابووریناسانی جیهان.

کۆڕبەندی ئابووریی جیهانیی داڤۆس کە ساڵانە بەڕێوەدەچێت، بە یەکێک لە گرنگترین پلاتفۆرمە نێودەوڵەتییەکان دادەنرێت بۆ تاوتوێکردنی پرسە ئابووری و سیاسییەکان. بەشداریی شاندی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی سەرۆکی حکوومەت، مەسرور بارزانی، جەختکردنەوەیە لەسەر گرنگیی پێگەی هەرێم لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
