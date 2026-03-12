پۆلیسی نەرویج: سێ عێراقی بەتۆمەتی ئەنجامدانی کردەیەکی تیرۆریستی لە کونسوڵخانەی ئەمریکا دەستگیر کرد

پێش 31 خولەک

پۆلیسی نەرویج، سێ برای نەرویجی بە رەچەڵەک عێراقیی بەتۆمەتی ئەنجامدانی تەقینەوەیەکی تیرۆریستی لە باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە ئۆسلۆ دەستگیر کرد، کە جگە لە زیانێكی كه‌می ماددیی، هیچ زیانێکی گیانیی لێ نەکەوتووەتەوە.

کریستیان هاتلۆ، داواکاری گشتی لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند؛ تۆمەتبارەکان لە بیستەکانی تەمەنیاندان و پێشینەی تاوانیان نییە، پۆلیس گومان دەکات یەکێکیان بۆمبەکەی دانابێت و دووانەکەی دیکەش هاوکارییان کردبێت.

ئاماژەی بەوەش دا، لێکۆڵینەوە لە پاڵنەرەکانی هێرشەکە بەردەوامە و بە لەبەرچاوگرتنی هەستیاریی ئامانجەکە و دۆخی ئەمنیی جیهان، پۆلیس کار لەسەر چەند ئەگەرێك دەکات، لەوانە ئەگەری ئەوەی هێرشەکە بە فەرمانی وڵاتێك کرابێت، یانیش تۆمەتبارەکان پەیوەندییان بە تۆڕە تاوانکارییەکانەوە هەبێت.

پۆلیس راشیگەیاند، تەقینەوەکەی شەوی شەممەی رابردوو لە باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە نەرویج روویدا، کە تەنیا زیانی ماددی لێکەوتەوە، هەروەها هیچ وردەکارییەکیان لەبارەی هۆکاری تەقینەوەکە ئاشکرا نەکردووە، کە لە دەروازەی چوونە ژوورەوەی باڵیۆزخانەکە روویداوە،

دوابەدوای سەرهەڵدانی ململانێکان لە ناوچەکەدا لەدوای هێرشی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ـی شوبات بۆ سەر ئێران، باڵیۆزخانەکانی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشیەوە، چەندین باڵیۆزخانە کراونەتە ئامانج، هاوکات تاران بە لێدانی ئامانجە سەربازی و دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا لە کەنداو تۆڵەی خۆی دەکاتەوە.