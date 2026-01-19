دوای سلێمانی و چەمچەماڵ، لە هەڵەبجە و راپەڕینیش کرایە پشوو

پێش دوو کاتژمێر

بەهۆی شەپۆلێکی سەرماوە؛ لە سلێمانی، هەڵەبجە، راپەڕین و چەمچەماڵ دەوامی ناوەندەکانی خوێندن ڕاگیرا.

بەهۆی ئەو شەپۆلە سەرمایەی کە ناوچەکەی گرتووەتەوە و دابەزینی بەرچاوی پلەکانی گەرما، لەپێناو پاراستنی سەلامەتی و تەندروستی گشتی، لە هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی قەزای چەمچەماڵ بڕیاریاندا بۆ ماوەی دوو ڕۆژ دەوامی فەرمی لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندندا ڕابگرن.

پارێزگای سلێمانی

د. هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاشکرای کرد، لەسەر بنەمای ڕاپۆرتی وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دوای ڕاوێژکردن بە بەڕێوەبەرێتیی گشتیی پەروەردەی پارێزگای سلێمانی و یەکە کارگێڕییەکان، بڕیاردراوە ڕۆژانی سێشەممە و چوارشەممە، ڕێکەوتی 20 و 21ی کانوونی دووەمی 2026، لە تەواوی خوێندنگە، پەیمانگا و ناوەندەکانی تری خوێندنی حکوومی و ناحکوومی لە سنووری پارێزگاکەدا بکرێتە پشووی فەرمی.

پارێزگای هەڵەبجە

هاوکات، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی هەڵەبجەش لە ڕاگەیەنراوێکی جیاوازدا هەمان بڕیاری دەرکرد.

لە ڕاگەیەنراوەکەدا هاتووە "بە پشت بەستن بە ڕاپۆرتی کەشناسی و دوای ڕاوێژکردن لەگەڵ پارێزگاری هەڵەبجە و فەرمانگا پەیوەندیدارەکان، بڕیاردراوە هەمان دوو ڕۆژ، واتە 20 و 21ی مانگ، لە سەرجەم ناوەندەکانی خوێندنی حکوومی و ناحکوومی لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا بکرێتە پشوو.

قەزای چەمچەماڵ

لەلایەن خۆیەوە، بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردەی چەمچەماڵیش ڕایگەیاند، بەهۆی بارودۆخی نامۆى کەشوهەوا و لەپێناو بەرژەوەندی گشتیدا، بڕیاردراوە ڕۆژانی 20 و 21ی مانگ بکرێتە پشوو لە تەواوی ناوەندەکانی خوێندنی حکوومی و ناحکوومی لە سنووری قەزای چەمچەماڵ و سەرجەم ناحیە و گوندەکانی.

پەروەردەی چەمچەماڵ ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەو تاقیکردنەوانەی دەکەونە ئەم دوو ڕۆژەوە، بە هەمان خشتەی پێشووی خۆیانەوە تەنها یەک ڕۆژ دوادەخرێن.

ئیدارەی راپەڕین

ئەمڕۆ دووشەممە، 19ـی کانوونی دووەمی 2026، هیوا قەرەنی، سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی ڕاپەڕین، بە ئاراس ئەمین، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، "بڕیارمان داوە، بەهۆی نالەباری کەشوهەوا، ڕۆژانی سێشەممە و چوارشەممە، لە هەموو ناوەندەکانی خوێندن، لە سنووری بەرێوبەرایەتیی گشتیی پەروەردەی راپەرین؛ بکەینە پشووی فەرمی."