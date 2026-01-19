هەڤاڵ سدیق: هەرێمی کوردستان دەتوانێت ببێتە سەبەتەی خۆراکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست

پێش کاتژمێرێک

هەڤاڵ سدیق، بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی دهۆک، تیشک دەخاتە سەر گرنگیی بەشداری سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە کۆڕبەندی داڤۆس و دەڵێت: لە رێگەی ئەم پلاتفۆرمە جیهانییەوە هەوڵەکان بۆ راکێشانی وەبەرهێنەرانی بیانی و ناساندنی هەرێمی کوردستان وەک "سەبەتەی خۆراکی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست" بەردەوامن.

هەڤاڵ سدیق، بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی دهۆک لە میوانی بولتەنی هەواڵەکانی کوردستان24 گوتی: بەشداری مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ جاری پێنجەم لە کۆڕبەندی ساڵانەی داڤۆس، بایەخێکی زۆری هەیە، چونکە لەوێ سەرکردەکانی جیهان کۆدەبنەوە و چەندین پرسی گرنگ تاوتوێ دەکەن.

بەڕێوەبەری وەبەرهێنانی دهۆک جەختی لەوە کردەوە، ئەمساڵ بۆ ساڵی سێیـەمە "ماڵی کوردستان" لە داڤۆس ئامادە کراوە، بەڵام جیاوازتر لە ساڵانی ڕابردوو، بە شێوەیەکی فراوانتر کارەکانی دەکات و دەبێتە ناوەندێک بۆ چەندین دیدار و کۆبوونەوە لەنێوان وەبەرهێنەرانی هەرێمی کوردستان و وەبەرهێنەرانی جیهان.

ئاماژەی بەوەش کرد، لە رێگەی ئەم کۆڕبەندەوە دەتوانرێت کەشوهەوای ئارامی کوردستان بۆ وەبەرهێنان پێشانی جیهان بدەن. گوتیشی: "یاسای وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان هاندەرێکی بەهێزە بۆ ئەوەی وەبەرهێنەرانی بیانی بێنە هەرێمی کوردستان".

هەڤاڵ سدیق ستایشی رۆڵی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستانی کرد لە هاندان و بەرەوپێشبردنی کەرتی وەبەرهێنان لە کابینەی نۆیـەمدا و رایگەیاند، کار دەکرێت بۆ ئەوەی پرۆژەی ستراتیژی لە کوردستان جێبەجێ بکرێن و هەرێمی کوردستان ببێتە دەروازەیەک بۆ بوژانەوەی ئابووریی عێراق و رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

جەختیشی کردەوە کە هەرێمی کوردستان بەهۆی لەباری خاکەکەیەوە، دەکرێت ببێتە سەبەتەی خۆراکی بۆ هەموو رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

سەبارەت بە پرۆژەکانی پارێزگای دهۆک، بەڕێوەبەری وەبەرهێنان ئاشکرای کرد کە لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا، 152 پرۆژەی وەبەرهێنان لە دهۆک جێبەجێ کراون کە زۆربەیان ستراتیژین. تەنیا لە ساڵی 2025ـدا 45 مۆڵەتی جێبەجێکردنی پرۆژە دراوە، کە ئامانجی سەرەکییان دابینکردنی هەلی کارە بۆ هاووڵاتییانی سنوورەکە.

هەروەها روونیشیکردەوە، لەسەر راسپاردەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی گرنگییەکی زۆر بە ئاسایشی خۆراک دراوە، هەر بەو مەبەستەش لە دهۆک ناوچەیەکی تایبەت بە پیشەسازیی خۆراک و چەندین پڕۆژەی کشتوکاڵی دیکە چوونەتە بواری جێبەجێکردنەوە.