داڤۆس26 سیاسی

پرۆگرامی 'ماڵی کوردستان' لە داڤۆس

ماڵی کوردستان
ماڵی کوردستان
کوردستان

لە چوارچێوەی بەڕێوەچوونی 56ـەمین کۆڕبەندی ئابووریی جیهانی لە شاری داڤۆسی سویسرا، "ماڵی کوردستان" بۆ جارێکی دیکە دەرگاکانی بە ڕووی بەشداربووان و میوانانی کۆڕبەندەکەدا دەکاتەوە و کارنامەی چالاکییەکانی خۆی بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک بڵاوکردەوە.

 

ئەمڕۆ و سبەی، پێنج پانێل لە 'ماڵی کوردستان' بەڕێوەدەچن:

_____________________________________________________________

 

پانێلەکانی ئەمڕۆ ڕۆژی سێشــەممە، 20ی کانوونی دووەمی 2026 

پانێلی یەکەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ

ناونیشانی پانێل: "بنیاتنان لە هەرێمی کوردستان: وەبەرهێنانی ناوخۆیی.. گەشەکردن، ئاڵنگاری و دەرفەتەکان"

قسەکەران: 

- جولیەن هارمان، ڕاوێژکاری (BOI).

- ڕۆژ پێشڕەو، بەڕێوەبەری ئیمپایەر وۆرڵد.

-  مستەفا باجگەر، ئەندامی بۆردی گرووپی کۆمپانیاكانی جیهان

بەڕێوەبەری پانێڵ: 

- مێڤان حەسەن، دەستەی وەبەرهێنان

------------------------------------------------

پانێلی دووەم: کاتژمێر 02:00ی پاشنیوەڕۆ 

ناونیشانی پانێل: "ئایندەی زیرەکی دەستکرد: بیرۆکەی داهێنەری، ئینترتەیمێنیت و پەروەردەی گەنجان"

قسەکەران:

- دانا وریا، دامەزرێنەری برایت وێنتەر ستۆدیۆ.

 - ماکس بورمان، داهێنەری داهێنەرانە و بەڕێوەبەری KitBash3D.

بەڕێوەبەری پانێل:

- مێلیسا ستایرس، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری فێندەمێنتاڵ و بەرپرسی گەشەی جیهانی (MIA AI).

--------------------------------------------

پانێلی سێیەم: کاتژمێر 05:00ی ئێوارە:

ناونیشانی پانێل: "پەروەردە لەپێناو کاریگەری: گونجاندنی خوێندن و لێهاتوویی لەگەڵ خواستی بازاڕ لە کوردستان"

قسەکەران

- د. هونەر عیسا، ئەندامی بۆردی بەڕێوەبەرانی زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان و سەرۆکی  (KAAE).

- چەپکە نەجیب عوسمان، بەڕێوەبەری گشتیی (CESK).

بەڕێوەبەری پانێڵ:

-  جۆرج کوێلهۆ، هاوبەش و ئەندامی دەستەی دامەزرێنەرانی ئاستانۆر ڤێنجەرز.

____________________________________________________

پانێلەکانی سبەی چوارشەممە، 21ی کانوونی دووەمی 2026:

پانێلی یەکەم: کاتژمێر 11:00ی پێشنیوەڕۆ:

ناونیشانی پانێل: "کوردستان کراوەیە بۆ پیشەسازی: تێروانین و دەرفەتەکانی وەبەرهێنان"

قسەکەران:

- د. محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان.

- سەعد کۆلەک، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی کۆلەک.

- شوان محەممەد سلێمان، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گرووپی کۆمپانیاکانی گەلیاوە.

بەڕێوەبەری پانێڵ:

- کانی ئیبراهیم، دەستەی وەبەرهێنان.

----------------------------------------------

پانێلی دووەم: کاتژمێر 03:00ی پاشنیوەڕۆ

ناونیشانی پانێل: "گۆڕانکاریی دیجیتاڵی و داهێنان: نەخشەڕێی ئاییندەی کوردستان"

قسەکەران:

- مارک مۆلەر، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای ئادجێتێک.

- ئالڤین وانگ گرەیلین، شارەزاى ديجيتاڵی لە (ستانفۆرد HAI).

 - دکتۆر گەریف یالاک، بەڕێوەبەری داهێنانی دیجیتاڵی و گۆڕانکاریی نیشتیمانی (سیسکۆ).

بەڕێوەبەری پانێڵ:

- کریستین لی، ڕاوێژکاری دیجیتاڵی (Quantena.org).

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,