فەرهاد ئەتروشی: دەبێت مافی کەسوکاری شەهیدان لە عێراق و هەرێمی کوردستان مسۆگەر بکرێت

پێش دوو کاتژمێر

فەرهاد ئەتروشی، جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق جەختی کردەوە لەسەر گرنگیی هەموارکردنەوەی یاسای قەرەبووکردنەوەی زیانلێکەوتووان و مسۆگەرکردنی مافی کەسوکاری شەهیدان لە سەرانسەری عێراق و هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، نووسینگەی ڕاگەیاندنی جێگری سەرۆکی پەرلەمان لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، فەرهاد ئەتروشی لە نووسینگەی تایبەتی خۆی لە بەغدا، پێشوازی لە عەبدولئیلاهـ نائیلی، سەرۆکی دەزگای شەهیدانی حکوومەتی فیدراڵ کرد.

لە دیدارەکەدا سەرۆکی دەزگای شەهیدان پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی فەرهاد ئەتروشی کرد بەبۆنەی هەڵبژاردنی وەک جێگری سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران.

بەگوێرەی راگایەندراوەکە هەردوولا گفتوگۆیان لەبارەی بەهێزکردنی هەماهەنگییەکان و پرسی هەموارکردنەوەی یاسای قەرەبووکردنەوەی ئەو کەسانەی بەهۆی کردەوە تیرۆریستییەکان و هەڵە سەربازییەکانەوە زیانیان بەرکەوتووە کرد.

لای خۆیەوە فەرهاد ئەتروشی ستایشی هەوڵەکانی دەزگای شەهیدانی کرد و دووپاتی کردەوە لەسەر گرنگیی بەردەوامبوونی کارەکان بۆ خزمەتکردنی خێزان و کەسوکاری شەهیدان و زامنکردنی مافەکانیان لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی.