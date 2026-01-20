سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی بەلجیکا کۆبووەوە
ئەمڕۆ سێشەممە 20ـی کانوونی دووەمی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە داڤۆس، لەگەڵ ماکسیم پرێڤۆ، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی بەلجیکا کۆبووەوە.
هەردوولا جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و بەلجیکا کردەوە، بە تایبەتی پەرەپێدانی وەبەرهێنان و بازرگانی.
جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی بەلجیکا، پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە.
دۆخی گشتیی عێراق و ناوچەکە و ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکانی تیرۆریستانی داعش، بەشێکی دیکەی گفتوگۆکان بوو.
هەردوولا نیگەرانیی خۆیان لە پێکدادان و پەرەسەندنە سەربازییەکانی دۆخی سووریا و مەترسییەکانی تیرۆریستانی داعش دەربڕی و جەختیان لە بەهێزکردنی هاوکاری و هاوئاهەنگیی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو هەڕەشە و مەترسییانە کردەوە.