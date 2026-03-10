وەزارەتی بەرگریی عێراق سەرکۆنەی هێرشەکانی بنکە ئاسمانییەکان دەکات

پێش 31 خولەک

وەزارەتی بەرگری عێراق، سەرکۆنەی ئەو کارە دوژمنکارییە دووبارەبووانەی کرد کە کرانە سەر هەردوو بنکەی ئاسمانیی "شەهید محەمەد عەلا" و "شەهید عەلی فەلیح"، وەزارەتەکە جەختی کردەوە کە دەستبردن بۆ بنکە سەربازییەکان، بەئامانجگرتنی ڕاستەوخۆی تواناکانی گەلی عێراق و هێزە سەربازییەکەیەتی.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 11ـی ئاداری 2026، لە راگەیەنراوێکیدا وەزارەتی بەرگریی رایگەیاندووە، بە توندترین شێوە سەرکۆنەی ئەو کردەوە دوژمنکارییە دووبارەبووانە دەکەین کە لە رێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) و مووشەکەوە لە چەند رۆژی رابردوودا کراونەتە سەر هەردوو بنکەی ئاسمانیی شەهید محەممەد عەلا و شەهید عەلی فەلیح.

وەزارەتی بەرگریی ئاماژەی بەوە داوە، ئەم بنکە ئاسمانییانە دامەزراوەی نیشتمانی و تەواو عێراقین، بە تەواوی لەژێر دەسەڵاتی دەوڵەت و یاسادان و هیچ جۆرە هێزێکی بیانییان تێدا نییە، ئەم شوێنانە فڕۆکە جەنگییەکانی هێزی ئاسمانی عێراق و ئەفسەران و کارمەندانی سوپای عێراقی تێدایە کە شەونخونی بۆ پاراستنی ئاسایشی نیشتمان دەکەن."

هەر لە راگەیەنراوەکە دا هاتووە، سەرباری سەرکەوتنی سیستمە بەرگرییەکان و هێزە ئەمنییەکان لە بەرپەرچدانەوەی ئەم دەستدرێژییانە و پووچەڵکردنەوەی ئامانجەکانیان، بەڵام رایدەگەیەنین کە وەزارەتی بەرگری وەک تەماشاکار نامێنێتەوە، بەڵکو بە توندی رووبەڕوویان دەبێتەوە، لە ڕووی یاسایی و مەیدانییەوە بەدواداچوون بۆ هەموو ئەو لایەنانە دەکەین کە دەستیان لەم کارانەدا هەیە و دەیانەوێت ئاسایشی دامەزراوە هەستیارەکان و سەقامگیریی وڵات تێکبدەن."

لە کۆتاییدا وەزارەتی بەرگریی جەخت دەکاتەوە، هەر جۆرە دەستدرێژییەک بۆ سەر ئەم بنکانە، بەئامانجگرتنی راستەوخۆی سەروەریی گەلی عێراق و هێزە سەربازییەکەیەتی.