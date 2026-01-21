کۆمەڵەی ژیانی کورد لە پەرلەمانی ئەڵمانیا داوای هەڵوێستی نێودەوڵەتی لە بارەی رۆژئاوای کوردستان دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەندامانی کۆمەڵەی پەرلەمانی بۆ ژیانی کورد لە پەرلەمانی ئەڵمانیا، راگەیەندراوێکی هاوبەشیان بڵاوکردووەتەوە و هۆشداریی توند لە تێکچوونی دۆخی ئاسایش و سەقامگیری لە رۆژئاوای کوردستان و باکوور و رۆژهەڵاتی سووریا دەدەن، هەروەها داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەن، رێگری لە سەرهەڵدانەوەی داعش بکات.

لە راگەیەندراوەکەدا نیگەرانیی قووڵی خۆیان لە پەرەسەندنی شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ئەم دوایەی نێوان هێزەکانی هەسەدە و سوپای عەرەبیی سووریا دەربڕیوە و رایانگەیاندووە: "سەرەڕای رێککەوتنی ئاگربەست، هێزەکانی حکوومەتی کاتیی سووریا بە سەرۆکایەتی ئەحمەد شەرع، ئۆپەراسیۆنی سەربازی دژی ئەو ناوچانە ئەنجام دەدەن، کە لەلایەن کوردەوە بەڕێوەدەبرێن، بەتایبەتیش مەترسییەکی گەورە لەسەر گەمارۆدانی شاری کۆبانێ دروست بووە."

مەترسییەکانی سەر هاووڵاتیانی مەدەنی و هەڵاتنی چەکدارانی داعش

پەرلەمانتارانی ئەڵمانیا ئاماژە بەوە دەکەن، کە راپۆرتەکان باس لە پێشێلکاریی مەترسیداری مافەکانی مرۆڤ دەکەن. هێرشەکان بوونەتە هۆی ئاوارەبوونی هەزاران کەس و ژیانی مەدەنییەکانیان خستووەتە مەترسییەوە.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هۆشداری دەدەن لەوەی کەمپی "ھۆل" لە کۆنترۆڵ دەرچووە و ئەگەری هەڵاتنی چەکدارانی داعش هەیە، ئەمەش نەک تەنیا بۆ سووریا، بەڵکو بۆ سەر ئاسایشی نێودەوڵەتی هەڕەشەیەکی راستەوخۆیە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە ساڵانێکی زۆرە رۆڵێکی سەرەکی دەگێڕن لە تێکشکاندنی داعش لە ناوچەکەدا؛ هەر جۆرە شکستێکی ئەم هێزانە، هەموو ئەو سەرکەوتنانە دەخاتە مەترسییەوە کە دژی تێرۆر بەدەست هاتوون."

کۆمەڵەی ژیانی کورد لە پەرلەمانی ئەڵمانیا داوا لە حکوومەتی ئەڵمانیا، یەکێتیی ئەوروپا و نەتەوە یەکگرتووەکان دەکەن، بە پەلە فشارێکی سیاسیی روون و کاریگەر بەکاربهێنن بۆ:

- راگرتنی دەستبەجێی هێرشەکان.

- دەستەبەرکردنی پاراستنی هاووڵاتیانی مەدەنی.

- رێگری لە زیاتر تێکدانی سەقامگیریی ناوچەکە.

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا جەخت کراوەتەوە کە سووریایەکی سەقامگیر تەنیا کاتێک دروست دەبێت، کە فرەنەتەوەیی و ئایینی بپارێزرێت و چارەسەری سیاسی لەسەر بنەمای دیالۆگ و بەشداریی یەکسانی هەموو لایەنەکان بێت.

ئەو پەرلەمانتارانەی واژۆیان لەسەر ڕاگەیەندراوەکە کردووە:

- گۆکای ئەکبوڵوت و جانسوو ئۆزدەمیر - پارتی چەپ

- قاسم تاهر ساڵح - پارتی سەوزەکان

- کریستۆف دی ڤریس -پارتی یەکێتیی دیموکراتی مەسیحی CDU/CSU

- سەردار یوکسەل - پارتی سۆسیال دیموکرات SPD

کۆمەڵەی پەرلەمانی "ژیانی کورد" لە ئەڵمانیا، گرووپێکی فرەپارتە و کار بۆ گەیاندنی دەنگی کورد و رەهەندە سیاسی و مرۆییەکانی پەیوەست بە کورد لە ناوەندە بڕیاربەدەستەکانی ئەڵمانیا دەکات.